Благотворителен турнир по плажен волейбол събира фирмени отбори

Благотворителният турнир по плажен волейбол "Отборът на героите" събра 11 фирмени отбора. Те ще спорят за шампионската купа на игрищата на Beach Mania Home в Младост.

Турнирът, организиран от "Героите на бъдещето", се провежда за втора година. Миналото лято бяха дарени 2000 лева в подкрепа на Гората.бг. Сега отново половината от сумите, събрани от такса за участие, ще отидат за организацията, чиято дейност е свързана със залесяване и защита на българската природа.

Отборите са от по четирима души, като във всеки от тях трябва да има поне по една жена.

"Радвам се, че голяма част от отборите, участвали преди година, отново са тук, а към тях се добавят и нови. Целите са да спортуваме и да помагаме за стойностни каузи. Благодаря на Beach Mania Home, Culligan Bulgaria, MelliGel, пица Франкос, кокосова вода be Pure и PowerAde за приноса в подготовката и подкрепата към участниците. Благодарен съм и на отборите, че включват в събитието. Пожелавам успех на всички", заяви основателят на "Героите на бъдещето" Божидар Къртунов.

Подкрепата към Гората.бг е отворена и след турнира. Всеки, който чувства дейността на организацията близка, може да дари през сайта ѝ.

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