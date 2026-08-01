Алесандро Микиелето: Искаме европейската титла, после ще мислим за ЛА 2028

Посрещачът Алесандро Микиелето се завърна на игрището. Той продължава възстановяването си от контузия в гърба с втората група на националния отбор на Италия. "Лъвът излезе от клетката", шегува се той. В средата на август ще се присъедини към съотборниците си във Верона. Целта е първата контрола преди Европейското първенство – на 26 август в Реджо Калабрия срещу Германия.

Алесандро Микиелето: Не знам дали ще играя в Евроволей, но се надявам да мога

- Микиелето, как сте?

- Отново започнах да играя и това е много добре. След толкова месеци прекъсване не можеш да започнеш на пълни обороти. Действахме постепенно и сега работя върху посрещането и отскоците. Физически съм добре, но все още ми липсва игровият ритъм – дългите разигравания, метаболитната умора. Това остава неизвестно.

- Какви бяха първите отскоци?

- В началото беше странно. Отстрани изглеждах скован, но никога не съм изпитвал страх. Ден след ден се отпусках. Като карането на кола е, ако не го правиш известно време, си тромав, но после тялото си спомня всичко. В крайна сметка от онзи 21 януари минаха шест месеца.

Алесандро Микиелето продължава възстановяването си във „Виола Парк“

- Усетихте ли ги като повече или по-малко?

- Нито повече, нито по-малко, но беше уморително. Открих нова страна от себе си и се научих да се познавам по-добре.

- И каква е тази страна? Харесва ли ви?

- Предпочитам тази на игрището. Но такива моменти те карат да растеш. Вероятно тялото ми е имало нужда от тази почивка. Надявам се да не се случва отново, но следващия път ще знам как да се вслушвам в него.

Де Джорджи обяви състава за финалите на VNL, Микиелето остава в Италия

- Ще ви видим ли в контролите преди Европейското?

- Мисля, че да. Щабът трябва да прецени дали съм готов. Искам да разбера докъде съм стигнал и колко мога да остана на терена с оглед на първенството.

САЩ изнесе лекция на световния шампион Италия и е на полуфинал във VNL

- Харесва ли ви Италия, която видяхме в тази Лига на нациите?

- Да, днес имаме много играчи, които доказват, че могат да бъдат на това ниво. Дори тези, които остават извън състава, биха били титуляри в много национални отбори. През първите две седмици видях млад и дързък отбор, а в третата се завърна основното ядро. Де Джорджи управлява много добре група, която ни предлага много решения, а в центъра открихме Пардо Мати.

- Припознавате ли се малко в Мати и неговото бързо израстване в националния отбор?

- Да. Той има талант и може да се подобри още много. Скромен е, главата му е на раменете и притежава качествата да се превърне в основна фигура.

- Кой друг национален отбор ви впечатли в тази Лига на нациите?

- Япония се представи в пълен състав и игра с голям интензитет. След това са САЩ и Полша, както американците, които върнаха и големите си звезди. Не бих забравил и Франция – те включиха няколко млади играчи и може би имаха малко повече трудности, но на Европейското ще бъдат готови.

- Очаквахте ли Украйна да бъде толкова силна?

- Не и толкова. Миналата година вече ги видяхме да играят добре, но им липсваше Олег Плотницкий. Белгия също беше без някои от основните си играчи в Лигата на нациите, но знаем, че когато съберат всички, са отбор, който работи. Още от четвъртфиналите на Европейското може да има изненади. Ще трябва да се представим добре и в групата, защото след това идват Полша, Словения, Франция, България, Украйна, Белгия, Сърбия.

- Като говорим за Европейското, привлича ли ви идеята за мача на откриването на "Пиаца дел Плебишито" в Неапол?

- Много. Никога не съм играл на толкова красив площад. Това е допълнителен стимул да ускоря възстановяването си и да бъда там като главно действащо лице.

- Там се разиграва и олимпийска квота.

- Би било важно да я спечелим предварително, за да планираме по най-добрия начин Лос Анджелис 2028.

- Олимпиадата е един от малкото трофеи, които все още не сте печелили...

- Това е мечтата на всеки спортист. Ще опитаме. Ще бъдем още по-силни в сравнение с Париж, с четири години повече опит. Олимпиадата е специална именно защото я играеш рядко. И бих направил като момичетата през 2024-а, щях да остана в хотела. Селището е прекрасно, особено ако е първата ти Олимпиада, но те разсейва и уморява.

- МОК допусна отново Русия. Какво мислите?

- Не искам да навлизам в политически дискусии, но мисля, че волейболистите имат малко общо с войната, а и е хубаво да се играе срещу силни отбори, какъвто Русия със сигурност ще бъде.

- Можем ли да ви сравним с френския национален отбор във футбол, където дори резервите биха били титуляри другаде?

- Е, ние спечелихме Световното. Бих казал, че сме по-скоро като Испания, защото сме по-млади. Франция бих сравнил повече с Полша, защото и те имат много голям набор от играчи.

Давиде Романи и Ребека Сайбене, "Гадзета дело Спорт"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google