Полуфинал №1 в Лигата на нациите: Словения 0:2 Полша! Следете мача ТУК!

Волейболистите на Словения излизат срещу победителя от 2025 година Полша в първата полуфинална среща от Лигата на нациите в Нинбо (Китай).

Атака на Вилфредо Леон и Полша поведе с 6:3 в началото на двубоя. Ник Вуянович сгреши начален удар - 4:8. Грешен начален удар и за Ален Пайен и 6:10. Стак Ана Тина Арнаут приближи Словения само на точка - 11:12. Рок можич изравни резултата при 14:14. Атака на Вилфредо Леони и Полша поведе с 15:14. Ас на Вилфредо Леон и 19:15. Ас на Вилфредо Леон със 123 км/час - 20:15. Блокада на Бартоломей Боландж срещу атака на Рок Мажич и 21:15. Тине Арнаут атакува в аут - 22:15.

Атака на Вилфредо Леон и Полша поведе с 3:0 в началото на втората част. Атака на Ник Муянович изравни резултата при 3:3. Ник Муянович изведе Словения напред с 4:3. Блокада на Марчин Коменда и Полша отново излезе напред с 8:7. Атака на Бартоломей Боландж и 13:10 за "Дружина полска". Бартоломей Боландж атакува мощно и Полша поведе с 19:17. Вилфредо Леон атакува мощно от зона 4 за 21:18. Фабио Соли взе прекъсване за Словения. Единична блокада на Бартоломей Лемански донесе успеха на Полша във втората част с 25:19.

СЛОВЕНИЯ - ПОЛША 0:2 (16:25, 19:25)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google