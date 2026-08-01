Матю Андерсън: Просто трябваше да бъдем малко по-добри в определени ситуации и точно това направихме

Звездата на националния отбор на САЩ Матю Андерсън призна след изключително драматичната победа над Япония с 3:2 в полуфиналите на Волейболната Лига на нациите, че просто е трябвало да бъдат малко по-добри в определени ситуации и точно това са направили.

"Япония е наистина добър отбор. Играят много добре всички аспекти на играта. Така че, просто трябваше да бъдем малко по-добри в определени ситуации и точно това направихме. Сега трябва да се приберем и да поспим, защото утре ще бъде трудно. Полша има много мощ и много момчета, които могат да влязат от пейката и да поддържат това ниво. Така че, трябва да поддържаме постоянно ниво през целия мач от първата до последната точка", сподели Андерсън пред камерата на VBTV.