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Матю Андерсън: Просто трябваше да бъдем малко по-добри в определени ситуации и точно това направихме

  • 1 авг 2026 | 18:12
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Звездата на националния отбор на САЩ Матю Андерсън призна след изключително драматичната победа над Япония с 3:2 в полуфиналите на Волейболната Лига на нациите, че просто е трябвало да бъдат малко по-добри в определени ситуации и точно това са направили.

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"Япония е наистина добър отбор. Играят много добре всички аспекти на играта. Така че, просто трябваше да бъдем малко по-добри в определени ситуации и точно това направихме. Сега трябва да се приберем и да поспим, защото утре ще бъде трудно. Полша има много мощ и много момчета, които могат да влязат от пейката и да поддържат това ниво. Така че, трябва да поддържаме постоянно ниво през целия мач от първата до последната точка", сподели Андерсън пред камерата на VBTV.

Снимки: volleyballworld.com

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