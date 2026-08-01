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Фенербахче сменя Марчело Абонданца

  • 1 авг 2026 | 15:56
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Фенербахче сменя Марчело Абонданца

По-малко от месец преди старта на подготовката, турският гранд Фенербахче (Истанбул) остава една от големите загадки в европейския волейбол. Въпреки че изгради един от най-силните състави в света, включващ шампионки от ранга на Алесиа Оро, Мелиса Варгас, Арина Федоровцева, Ана Кристина де Соуса, Еда Ердем, Чиака Огбогу и Джизем Йорге, към 1 август истанбулският гранд все още няма треньор.

Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник
Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник

Ситуацията изглежда парадоксална, особено като се има предвид, че само преди няколко месеца клубът обяви подновяването на договора на Марчело Абонданца, който е и селекционер на България, за още два сезона, но впоследствие реши да прекрати отношенията с него след края на кампанията. Този пореден обрат потвърждава управленския хаос при "жълто-сините" през последните месеци, където скорошната смяна на върха изглежда е довела до внезапна промяна в стратегиите без ясна линия на развитие.

В този контекст се оформя една основна хипотеза: Фенербахче е набелязал Стефано Лаварини като цел номер едно за треньорския пост. Италианският специалист наскоро бе потвърди, че остава начело на Веро Волей (Милано), но турският клуб е решил все пак да опита да го привлече. Операцията е сложна, но не и невъзможна – при много сериозна финансова оферта и евентуално плащане на неустойки по договора, дори Милано може да се окаже в позиция да преразгледа ситуацията.

Остава обаче да се разбере каква ще бъде волята на самия Лаварини. В началото на август, с наближаващия сезон и вече стартирал проект с Милано, не е сигурно, че италианският наставник ще бъде склонен да постави всичко под въпрос.

Ако този опит се провали, Фенербахче вече има готова алтернатива: завръщането в Турция на Ферхат Акбаш. Настоящият селекционер на женския национален отбор на Япония познава отлично обстановката в турското първенство и би представлявал решение с богат международен опит.

Лука Муциоли, volleyball.it

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