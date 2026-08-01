Полуфинал №2 в лигата на нациите: Япония 1:1 САЩ! Следете мача ТУК!

Волейболистите на Япония, които спечелиха груповата фаза на Лигата на нациите с 12 победи от 12 мача играят срещу САЩ във втория полуфинал в Нинбо (Китай).

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Япония поведе с 5:2, след като Тейлър Ейвърил сгреши в атака. Атака на Юки Ишикава и 7:4. Атака на Мерик МакХетри в центъра и американците намалиха до 7:8. Атака в центъра на Акиширо Ямаучи и Япония поведе с 10:7. Юджи Нишида сгреши начален удар - 13:12. Блокада на Мерик МакХенри и равенство при 14:14. Блокада на Ийтън Чамплин и американците поведоха с 15:14. Блокада на Джейк Хейнс и 17:15. Атака на Джейк Хейнс и САЩ дръпна с 19:17. Две поредни успешни атака на Джейк Хейнс и 21:17. Юки Ишикава атакува в аут и САЩ спечели първата част с 25:19.

Япония поведе с 6:3 в началото на втората част след атака на Юки Ишикава. Блокада на Тейлър Ейвърил и американците намалиха с 6:7. Грешка в атака на Джейк Хейнс - 9:13. Атака в центъра на Акиширо Ямаучи и 14:10 за Япония. Атака на Джейк Хейнс и 13:15. Атака на Юки Ишикава и 17:14 за Япония. Пайп на Юки Ишикава - 18:16. Технична атака на Ран Такахаши и 21:18. При 20:23, Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Атака на Юки Ишикава и Япония стигна до геймбол при 24:21. Тейлър Ейвърил намали до 23:24. Атака в центъра на Лари Ик Евбаде-Дан и Япония спечели втората част с 25:23.

ЯПОНИЯ - САЩ 1:1 (19:25, 23:25)

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