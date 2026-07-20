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Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

  • 20 юли 2026 | 06:18
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Полша удари САЩ в последния мач от основната фаза в Лигата

Настоящият победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша завърши с победа в основната фаза на тазгодишното издание на световната надпревара. Момчетата на Никола Гърбич удариха домакините от САЩ с 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) в последната среща от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, играна през изминалата нощ пред над 7700 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго.

Мачът беше единствено за престиж и по-добро класиране преди финалния турнир на Лигата в Нинбо (Китай), за който са се класирали и двата отбора.

Полша приключи на второ място в общото крайно класиране с 9 победи, 2 загуби и 26 точки. САЩ пък остана на 5-а позиция в подреждането с 8 победи, 4 загуби и 25 точки.

Най-полезна за Полша станаха Бартломией Болаж (3 блока и 1 ас) и звездата Вилфредо Леон (2 блока и 1 ас) съответно с 16 и 14 точки за победата.

За САЩ Матю Андерсън беше единственият с двуцифров актив, след като завърши с 13 точки (3 аса). Джейк Хейнс и Тори ДеФалко (1 блок) се отчетоха с 9 и 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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