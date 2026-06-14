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Япония с 4 от 4 след обрат срещу Словения

  • 14 юни 2026 | 18:21
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Волейболистите от националния отбор на Япония завършиха непобедени след първата седмица в Лигата на нациите при мъжете. Воденият от Лоран Тили тим обърна и се наложи над Словения с 3:1 (25:27, 25:16, 25:22, 25:22) в последната си среща от турнира в Група 3 от първата седмица на световната надпревара, играна този следобед пред над 1500 зрители в залата в Линий (Китай).

Така Япония е с 4 победи от 4 мача и 11 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Словения пък приключва турнира с 3 победи, 1 загуба и 6 точки.

Най-полезен за Япония стана капитанът Юки Ишикава с 23 точки (3 аса) за победата. Юджи Нишида (1 блок и 3 аса) и Ран Такахаши (1 блок и 1 ас) се отчетоха с още 17 и 16 точки за успеха.

За тима на Словения Тончек Щерн реализира 21 точки (1 блок и 2 аса), а Ник Муянович завърши с 18 точки (1 блок и 2 аса), но и това не помогна за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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