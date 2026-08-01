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Рок Можич: Медалът е единствената ни цел

  • 1 авг 2026 | 13:38
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Волейболистите от мъжкия национален отбор на Полша ще се борят за трета титла в Лигата на нациите.  Воденият от Никола Гърбич тим надигра Словения с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) в първия полуфинал на надпреварата,  изигран в Нинбо (Китай).

Финалът е четвърти за "Дружина полска" - след 2021, 2023 и 2025 г.

Полша отнесе Словения и е на финал в Лигата на нациите
Полша отнесе Словения и е на финал в Лигата на нациите

От своя страна словенците отново ще се борят за бронза, след 2021, 2024 и 2025 г.

Срещите ще се изиграят утре (2 август).

„Надявам се Вилфредо Леон да направи повече асове на финала. Малко съм тъжен, защото имахме някои възможности, в които можехме да се справим по-добре“, коментира словенският външен играч Рок Можич.

Вилфредо Леон: Не е толкова лесно да играеш такъв мач всеки ден
Вилфредо Леон: Не е толкова лесно да играеш такъв мач всеки ден

„Когато Леон прехвърля топката над блока, не можеш да направиш нищо, но когато той прави рол шут, можеш да го овладееш и да направиш нещо по-добро в контраатака. Знаехме, че ще пострадаме много в атака, защото те са един от най-добрите отбори в блокирането и това се случи. Но трябва да се поучим от това. Утре е нов ден. Трябва да се пренастроим и да играем с пълна сила. Медалът е единствената ни цел, така че ще дадем всичко от себе си, за да го спечелим”, заяви Рок Можич.

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