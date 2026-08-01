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  3. Душан Косич даде зелена светлина на Локомотив за входящ трансфер

Душан Косич даде зелена светлина на Локомотив за входящ трансфер

  • 1 авг 2026 | 17:06
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Притиснат от времето и късата резервна скамейка, Локомотив (Пловдив) започна да се активизира на трансферния пазар. До момента “черно-белите” привлякоха три нови попълнения.

Дубълът на Локо (Пловдив) надви Марица (Милево)
Дубълът на Локо (Пловдив) надви Марица (Милево)

Това са германският централен защитник със сръбски корени Милан Петрович, който вече попадна в групата, френският десен бек от алжирски произход Далил Али, както и бразилският централен защитник Матеус Брито.

Последните двама направиха първи тренировки с отбора и е възможно да попаднат в състава за предстоящото в понеделник гостуване на Спартак (Варна).

След близо едномесечни проби старши треньорът Душан Косич е дал зелена светлина и за привличането на италиански халф с български корени, съобщава „Тема Спорт“.

Това е 17-годишният Франческо Тодор Калия. Той дойде още на лагера в Боровец и взе участие в контролите. Интересното е, че първо изкара проби в дубъла на ЦСКА, но не бе одобрен от вече бившия наставник там Валентин Илиев.

За последно Калия, който е юношески национал на България, е бил в Примаверата на Каляри. Интересното е, че започва да тренира футбол на „Герена“, където остава до 2020 г. После преминава през школата на ЦСКА, откъдето през лятото на 2022-а се озовава в Италия, започвайки в Каляри.

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