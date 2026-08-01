Душан Косич даде зелена светлина на Локомотив за входящ трансфер

Притиснат от времето и късата резервна скамейка, Локомотив (Пловдив) започна да се активизира на трансферния пазар. До момента “черно-белите” привлякоха три нови попълнения.

Дубълът на Локо (Пловдив) надви Марица (Милево)

Това са германският централен защитник със сръбски корени Милан Петрович, който вече попадна в групата, френският десен бек от алжирски произход Далил Али, както и бразилският централен защитник Матеус Брито.

Последните двама направиха първи тренировки с отбора и е възможно да попаднат в състава за предстоящото в понеделник гостуване на Спартак (Варна).

След близо едномесечни проби старши треньорът Душан Косич е дал зелена светлина и за привличането на италиански халф с български корени, съобщава „Тема Спорт“.

Това е 17-годишният Франческо Тодор Калия. Той дойде още на лагера в Боровец и взе участие в контролите. Интересното е, че първо изкара проби в дубъла на ЦСКА, но не бе одобрен от вече бившия наставник там Валентин Илиев.

За последно Калия, който е юношески национал на България, е бил в Примаверата на Каляри. Интересното е, че започва да тренира футбол на „Герена“, където остава до 2020 г. После преминава през школата на ЦСКА, откъдето през лятото на 2022-а се озовава в Италия, започвайки в Каляри.

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