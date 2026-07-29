Локо (Пд) с второ лятно попълнение

Локомотив (Пловдив) подписа договор с десния краен защитник Далил Али, съобщиха от футболния клуб. Френският бранител с алжирски корени е второто ново лятно попълнение в селекцията на "черно-белите", а контрактът му е за две години.

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Далил Али e роден на 27 януари 2004 г. в Тионвил. Минал е през школите на Метц и Жил Висенте. За последно е бил част от състава на люксембургския УТ Петанж, за който записва два гола и две асистенции в 31 мача през миналия сезон. "Локомотив Пловдив желае успех на Далил Али с екипа на черно-белите", написаха от клуба.

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