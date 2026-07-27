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Георги Величков: Може ли да си най-успешният президент в историята на Локомотив и в същото време да си най-мразеният президент?

  • 27 юли 2026 | 13:16
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Георги Величков: Може ли да си най-успешният президент в историята на Локомотив и в същото време да си най-мразеният президент?

С тези думи бившият изпълнителен директор на Локомотив (Пловдив) Георги Величков коментира работата си с Христо Крушарски в новия епизод на подкаста FootballStorycast.

В откровен разговор Величков говори за първи път толкова подробно за причините да напусне клуба, отношенията си със собственика, управлението на Локомотив (Пловдив), както и за бъдещето на българския футбол и Българския футболен съюз.

"Аз не отидох в Локомотив за заплата, а за да помагам и да развивам клуба. Разминахме се във вижданията с президента – неговият начин на работа и разбирания са различни от моите. Футболът е за феновете и за децата. Може ли да си най-успешният президент в историята на Локомотив, но в същото време да си и най-мразеният?".

Значителна част от разговора е посветена и на темата за Българския футболен съюз. Георги Величков коментира кандидатурата на Димитър Бербатов, в чийто екип беше преди години, оценява управлението на настоящия президент Георги Иванов – Гонзо и посочва какви според него са най-сериозните проблеми пред българския футбол.

В разговора ще чуете още:

• Защо Георги Величков напусна Локомотив (Пловдив);

• Как работи клубът зад кулисите;

• Защо определя Христо Крушарски като „най-успешния, но и най-мразения президент“ в историята на клуба;

• Какви промени е искал да реализира в Локомотив;

• Как оценява работата на Душан Косич;

• Какво мисли за Димитър Бербатов като лидер и кандидат за президент на БФС;

• Каква е оценката му за управлението на Георги Иванов – Гонзо;

• Какво е необходимо, за да се промени българският футбол.

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