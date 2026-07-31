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  3. Локомотив (Пд) представи бразилски защитник

Локомотив (Пд) представи бразилски защитник

  • 31 юли 2026 | 11:26
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Локомотив (Пд) представи бразилски защитник

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Матеус Брито. Централният защитник официално стана днес част от клуба с контракт за две години. Той е третото ново попълнение на "черно-белите" за това лято.

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Матеус Брито e роден на 04.02.2001 година в Сао Пауло, Бразилия. Минал е през школата на Сао Каетано. Играл е за тимовете на Портимонензе и Салгеройш. За последно е бил част от състава на Паредеш.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Матеус Брито с екипа на „черно-белите“!", написаха от "Лаута".

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