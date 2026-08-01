Таванът на бюджетите не е проблем за Хаас, парите пак не стигат

Таванът на бюджетите е положително развитие за Хаас във Формула 1, но отборът все още изостава от останалите по отношение на брой служители и общи финанси.

Шефът на отбора на Хаас, Аяо Комацу, заяви, че американският тим се бори „с две вързани ръце“ в сравнение с по-богатите отбори във Формула 1.

Carrying their fans with them ❤️ @HaasF1Team



Haas ended their Testing of Previous Cars in Fuji, Japan by sporting a front wing with messages written on it by their fans!#F1 pic.twitter.com/FMw9ZrU2WI — Formula 1 (@F1) July 31, 2026

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Комацу говори открито за нуждата от намиране на повече финансиране за отбора, за да може да достигне тавана на бюджета, който е определен на 215 милиона долара за сезон 2026. Тази сума изключва заплатите на пилотите и на другите трима най-високоплатени служители, както и разходи като тези за маркетинг.

Комацу смята, че това спъва отбора, който разполага с приблизително 400 служители, докато редица други тимове могат да се похвалят с над 1000 души персонал.

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Запитан на „Спа“ дали Хаас вече може да оперира на лимита на бюджетния таван, Комацу отговори: „Иска ми се да можехме. Не сме. Един от най-големите приоритети в моя списък със задачи е да осигуря финансиране за този отбор, за да можем да работим в рамките на тавана на бюджета. Защото това е основата, нали? Първо трябва да постигнем тази стъпка.“

„Говорихме за това, че сме изостанали в развитието. Това не е отражение на, да кажем, некадърността на нашите хора. Мисля, че те вършат, честно казано, фантастична работа. Всеки, който разбира от Формула 1 и знае размера и ресурсите на нашия отбор, а след това види какво произвеждаме, ще разбере това изявление.“

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„Но аз мисля, че те са много способни. Работят като екип. Комуникацията им е ясна. Няма култура на обвинения. Мисля, че културата се подобрява и способностите са налице. Но досега не съм в състояние да им дам достатъчно „боеприпаси“, за да покажат на какво са способни“, добави той.

„Това, което те създадоха в началото на тази година, е напълно неочаквано. Не може да се очаква най-малкият отбор да се представя по начина, по който се представяхме в началото на сезона, в годината с най-голямата промяна в правилата. Това не е устойчиво за нас.“

„Така че това не е отражение на нашите хора, а по-скоро на мен. Трябва да мога да осигуря по-добри приходи за този отбор и да предоставя по-добра среда за нашите служители. След като го направим, имаме хората, които да свършат работата. Имаме и пилотите. Така че съм сигурен, че можем да се върнем“, завърши Комацу.

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С тези думи Комацу визираше забележителния старт на сезона за Хаас, когато отборът заемаше четвърто място в класирането при конструкторите след първите две състезания. Това се дължеше на изключителните резултати на Оливър Беърман, като британският пилот-втора година завърши седми в Мелбърн и пети в Китай.

Въпреки това Комацу не крие факта, че отборът му е бил изпреварен от съперниците в надпреварата в развитието. Точките станаха все по-редки, а класирането в третата част на квалификациите – все по-трудно достижимо. В резултат на това тимът не е печелил точки в последните пет гран при, което обяснява фокуса върху намирането на по-голям бюджет.

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„Тези неща отнемат време. Така че наистина се опитвам да ги осъществя възможно най-скоро - добави Комацу. - Но не е като да съм започнал да работя по това едва сега. Работим по въпроса. Водим някои много добри разговори. Но честно казано, не е честно спрямо нашите хора да имат това ограничение. Все едно се борят с две вързани ръце.“

„Но когато видят липсата ни на представяне или трудностите на места като Маями, Барселона, Шпилберг, Силвърстоун, никой не се крие. Всички просто говорят: „Добре, какъв е проблемът? Как го пропуснахме? Как се озовахме в тази ситуация? Как ще се подобрим?“. И това е нещо, което наистина уважавам. Така че съм твърдо решен да им осигуря средата, която заслужават.“

„Но когато видят липсата ни на представяне или трудностите на места като Маями, Барселона, Шпилберг, Силвърстоун, никой не се крие. Всички просто говорят: „Добре, какъв е проблемът? Как го пропуснахме? Как се озовахме в тази ситуация? Как ще се подобрим?“. И това е нещо, което наистина уважавам. Така че съм твърдо решен да им осигуря средата, която заслужават.“

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Снимки: Gettyimages