Фермин Алдегер ще пропусне Гран При на Великобритания, ето кой ще го смени

Отборът на Грезини Дукати обяви, че Фермин Алдегер ще пропусне предстоящата следващата седмица Гран При на Великобритания, с която ще бъде възобновен сезонът в MotoGP след едномесечната лятна пауза.

Испанецът се контузи в тренировките на „Ассен“ в края на юни, след което пропусна състезанията в Катедралата на скоростта и Германия. Надеждите на Грезини бяха той да се възстанови навреме, за да се завърне на „Силвърстоун“, но това няма да се случи от съображения за сигурност. Така неговата цел ще бъде завръщане в Арагон в края на авсгуст.

Fermín Aldeguer will miss Silverstone as a precaution. Cleared to resume training from August 15, with a return expected at Aragón in around a month. Iker Lecuona will replace him on the Gresini Ducati this weekend. #GresiniFamily pic.twitter.com/X56psUqiBX — Gresini Racing (@GresiniRacing) July 31, 2026

За разлика от Гран При на Германия, в която Грезини имаше само един мотор, във Великобритания това няма да е така. На „Силвърстоун“ Алдегер ще бъде заменен от титулярния пилот на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Икер Лекуона, за когото това ще бъде второ участие в MotoGP през 2026 година. По-рано той замени другия пилот на Грезини, Алекс Маркес, в Гран При на Унгария и финишира седми на „Балатон Парк“.

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Снимки: Gettyimages