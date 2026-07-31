Фермин Алдегер ще пропусне Гран При на Великобритания, ето кой ще го смени

Отборът на Грезини Дукати обяви, че Фермин Алдегер ще пропусне предстоящата следващата седмица Гран При на Великобритания, с която ще бъде възобновен сезонът в MotoGP след едномесечната лятна пауза.
Испанецът се контузи в тренировките на „Ассен“ в края на юни, след което пропусна състезанията в Катедралата на скоростта и Германия. Надеждите на Грезини бяха той да се възстанови навреме, за да се завърне на „Силвърстоун“, но това няма да се случи от съображения за сигурност. Така неговата цел ще бъде завръщане в Арагон в края на авсгуст.
За разлика от Гран При на Германия, в която Грезини имаше само един мотор, във Великобритания това няма да е така. На „Силвърстоун“ Алдегер ще бъде заменен от титулярния пилот на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Икер Лекуона, за когото това ще бъде второ участие в MotoGP през 2026 година. По-рано той замени другия пилот на Грезини, Алекс Маркес, в Гран При на Унгария и финишира седми на „Балатон Парк“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages