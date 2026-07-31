Дъждът дойде и отвори разликите в челото на рали "Финландия"

Себастиен Ожие запази лидерската си позиция в края на първия същински ден на рали „Финландия“, отваряйки солиден аванс пред най-близкия си преследвач в надпреварата.

Out in front after a challenging Friday in Finland 👊#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/bTQBcf1kpS — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 31, 2026

Преди следобедните етапи деветкратният шампион водеше с 5.3 секунди пред Адриен Фурмо и с 8.0 пред Оливър Солберг. Поройният дъжд, който падна в и около Юваскила в следобедните часове, обаче, доведе до сериозни размествания в подреждането и отваряне на доста големи разлики.

Ожие води във Финландия, Фурмо срещу Паяри за второто място

В края на петъчния ден Ожие, който имаше късмет с времето, води с 16.3 пред Елфин Еванс, който също беше сред печелившите от влошаването на метеорологичните условия. Сами Паяри, който беше четвърти след сутрешните етапи, се изкачи с едно място напред, но изостава с цели 26.7 от лидера Ожие.

Солберг пък беше сред големите губещи, тъй като в следобедните етапи шведът загуби над 35 секунди спрямо Ожие и вече изостава с 41.3 от французина. Най-големи проблеми от пилотите на Тойота имаше Такамото Кацута, чието челно стъкло се замъгляваше изключително много, което коства над две минути на японския състезател, който вече изостава с 2:30.7 от Ожие.

Със сигурност обаче най-големият губещ от всички беше Фурмо, който хвана възможно най-лошите условия по време на първоначалния порой, който падна малко след началото на седмия етап. Само в него пилотът на Хюндай загуби минута и половина спрямо лидерите, потъвайки до седмото място след загуба на цели пет позиции.

До края на деня Фурмо успя да си върне една от тях, за да се изкачи на шестото място с пасив от 1:24.0 спрямо Ожие. За пилота на Хюндай денят завърши и с удар в бетонните прегради по време на суперспециалния етап „Харю“, но за щастие той не доведе до сериозни поражения по предния ляв край на автомобила на Фурмо.

Пред Фурмо, на петата позиция, се движи Мартинс Сескс от екипа на М-Спорт, който води с 19.1 пред пилота на Хюндай. Зад Фурмо в топ 10 се движат още Джошуа Макърлийн, Кацута и Тиери Нювил, който загуби много време още преди обяд, а следобед също нямаше късмет с времето и лидерът в WRC2 Роберт Вирвес.

Утрешният втори пълен състезателен ден предвижда нови осем етапа с обща дължина от 125.7 състезателни километра. Денят ще стартира в 8:01 часа българско време с „Паркола“ (16.76 км), след което до обяд се предвидени още „Пайяла“ (10.55 км), „Вястила“ (19.1 км) и „Леусту“ (16.44). Четирите отсечки ще бъдат повторени в същия ред след обедния сервиз, започвайки в 15:01 часа българско време.

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Снимки: Imago