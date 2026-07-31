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Ландо Норис донесе победа №100 в партньорството между Макларън и Мерцедес

  • 31 юли 2026 | 17:50
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Победата на Ландо Норис в Гран При на Унгария миналата седмица се оказа юбилейна за партньорството между Макларън и Мерцедес, което стартира през 1995 година.

Първият успех на Макларън-Мерцедес беше спечелен точно две години по-късно, когато Дейвид Култард триумфира в откриващата сезон 1997 Гран При на Австралия. А сега, повече от 29 години по-късно, в които имаше и 6-годишна пауза в отношенията между двете страни, Норис донесе победа №100 за Макларън-Мерцедес.

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Интересното е, че това е трети случай, в който Макларън-Мерцедес печели емблематична победа в Унгария. През 2000 година на „Хунгароринг“ Мика Хакинен донесе победа №25 за Макларън-Мерцедес, а през 2007 Люис Хамилтън триумфира в победа №50.

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Снимки: Gettyimages

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