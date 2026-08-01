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Най-после: WRC има нов промоутър, новата ера може да започне!

  • 1 авг 2026 | 09:59
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Промоутърът на Световния рали шампионат е продаден на „Космобилис“ и „Парк Скуеър Кепитъл“ при споразумение, което Международната автомобилна федерация (ФИА) определи като „най-голямата сделка в историята“ на шампионата.

Така „Космобилис“ и „Парк Скуеър Кепитъл“ вече са притежатели на търговските права както на Световния, така и на Европейския рали шампионат (ERC) в рамките на „знаково дългосрочно споразумение за търговски права“.

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Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем, заяви: „Това е наистина сделката на века за рали спорта и аз съм горд да обявя тази трансформираща стъпка напред и невиждани досега нива на инвестиции.“

„Това не само ще донесе реални ползи за феновете, състезателите и нашите клубове-членове по целия свят, но тази инвестиция е знак за увереност в бъдещето на нашия спорт, докато глобалната му популярност продължава да расте.“

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„Бъдещето на нашите шампионати е в основата на всяко наше решение и ние гарантирахме, че не само осигуряваме правилния партньор за днес, но и такъв, който споделя нашата дългосрочна визия. Благодаря на заместник-президента на ФИА по спорта, Малкълм Уилсън, и неговия отдаден екип за осъществяването на това. Очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с нашия нов промоутър.“

„Ралитата са огромна част от моята лична история, те са оформили това, което съм, и начина, по който работя, и аз съм дълбоко отдаден на тяхното бъдеще. Това е важен момент за нашия спорт и докато навлизаме в нова ера, съм горд, че имаме нов партньор, който да ни помогне да тласнем напред светлото бъдеще на тези шампионати.“

Заместник-президентът Малкълм Уилсън е бил в центъра на преговорите, които са продължили през последните две години. Британецът добави: „Прекарал съм целия си професионален живот в Световния рали шампионат на ФИА, така че знам точно какво означава този спорт за неговите състезатели, организатори и най-вече за феновете му. За над 40 години в спорта не съм виждал инвестиция от такъв мащаб в ралитата – тази сделка е наистина толкова значима и съм изпълнен с оптимизъм за това какво означава тя за феновете, състезателите и организаторите.“

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„От самото начало фокусът ни беше да намерим партньор, който не само осъзнава огромния потенциал на WRC, но и разбира неговия характер, наследство и отговорността, която идва с оформянето на бъдещето му.“

„Космобилис“ и „Парк Скуеър Кепитъл“ споделят тази амбиция. С наближаването на нова ера чрез регулациите WRC27 и със създаването от ФИА на новаторски фонд за растеж, който да стимулира развитието на спорта, това е реална възможност да укрепим шампионата, да увеличим глобалната му аудитория и да осигурим бъдещето, което този спорт и неговите фенове заслужават.“

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От ФИА посочиха, че това е сделка, предназначена за самия спорт, с цел да донесе ползи за феновете, състезателите, организаторите на събития и клубовете-членове на федерацията. Чрез това споразумение ФИА се стреми да направи рали спорта по-достъпен, по-конкурентен и по-успешен в търговско отношение.

С разрастването на спорта ФИА ще продължи да се фокусира върху силното управление и регулации, които осигуряват основите за дългосрочния успех на ралитата.

Базираната във Франция платформа за автомобилни технологии и услуги „Космобилис“, заедно с частния кредитен инвеститор „Парк Скуеър Кепитъл“, вече очерта амбициозни планове пред заинтересованите страни в WRC и ERC. Председателят и главен изпълнителен директор на „Космобилис“, Жан-Луи Моска, е решен да превърне Световния рали шампионат в „глобален еталон за моторните спортове“.

Моска каза: „Това придобиване бележи важен етап в трансформацията на „Космобилис“. От създаването ни нашата амбиция е да изградим група, способна да свързва цялата автомобилна екосистема чрез технологии, данни и платформи, създаващи стойност. WRC и ERC представляват огромно ускорение на тази стратегия.“

„Ние не просто придобиваме търговските права на световен шампионат: ние изграждаме международна платформа, където производители, партньори, медии, технологии и фенове се събират. Целта ни е ясна: да превърнем WRC в глобален еталон за моторните спортове, като същевременно създадем двигател за устойчив растеж за цялата екосистема на „Космобилис“.“

Мартино Геци, партньор в „Парк Скуеър Кепитъл“, добави: "WRC и ERC са емблематични шампионати с изключително наследство и глобална привлекателност. Радваме се да предоставим както капитал, така и стратегическа подкрепа за реализирането на техния значителен потенциал и очакваме с нетърпение да си партнираме с „Космобилис“ и Ерик Булие в тази следваща глава.“

„Космобилис“ носи несравним опит и връзки в автомобилния сектор, докато богатият опит на Ерик и дълбокото му разбиране на световния моторен спорт го правят идеално позициониран да ръководи компанията през следващата ѝ фаза на растеж и развитие.“

Както се очакваше, новият промоутър на Световния рали шампионат (WRC) назначи бившия шеф на отбора на Макларън във Формула 1, Ерик Булие, за изпълнителен директор. Французинът коментира назначението си с ентусиазъм.

„Приемам това предизвикателство с ентусиазъм и решителност, но също така със смирение и силно чувство за отговорност – да направя тези изключителни шампионати още по-завладяващи“, заяви Булие.

„Заедно с ФИА и нашите партньори искаме да превърнем всеки кръг в зрелищно събитие, създадено да вълнува феновете по целия свят. Целта е ясна: да утвърдим WRC и ERC като глобални марки от световна класа и двигател на устойчив растеж, тясно свързан със съвременните технологични и екологични предизвикателства.“

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Снимки: Gettyimages

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