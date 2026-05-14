Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА за Световното първенство

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) беше обявен за официален спонсор на турнира в Северна Америка и Азия за тазгодишното Световно първенство, тъй като страната задълбочава връзките си с международния футбол преди домакинството на турнира през 2034 година, съобщиха световните агенции.
Световното първенство през това лято ще бъде първото издание на глобалното шоу с участието на 48 отбора, като ще бъде съвместно домакинствано от Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.
Партньорството включва подкрепа за инициативи по целия свят, обхващащи програми на местно ниво, младежки и женски футбол, образователни проекти и усилия за подобряване на инфраструктурата и техническата експертиза, съобщиха PIF и ФИФА. Не бяха разкрити финансови подробности или конкретни активации.
Сделката се основава на партньорството на фонда с ФИФА за Световното клубно първенство през 2025 година и подчертава задълбочаващите се търговски връзки на фонда със световния футбол преди домакинството на Саудитска Арабия на Световното първенство през 2034. "PIF продължава да ускорява растежа на футбола в световен мащаб, като разширява достъпа до играта и създава възможности, които са от полза за играчите, феновете и по-широката футболна екосистема“, каза Мохамед АлСаяд, ръководител на PIF.
Суверенният фонд, председателстван от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, участва в няколко други спорта. Критиците обвиняват страната, че се инвестира много пари в спорта заради нарушенията на човешките права.