Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата

Бившият съветник на Ред Бул, доктор Хелмут Марко, не вярва, че Макс Верстапен може да направи силно завръщане през настоящия сезон.
През 2025 четирикратният световен шампион в един момент изоставаше с повече от 100 точки от лидера в класирането при пилотите, но в крайна сметка пропусна да спечели пета поредна титла само с 2 точки разлика в Гран При на Абу Даби, където световен шампион стана Ландо Норис.
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В разговор с „Кроне Цайтунг“ австриецът изрази съмнение, че пилотът на Ред Бул Рейсинг може да повтори подобно завръщане.
„Те (Ред Бул) не са постоянно бързи. Освен това изглежда, че нещата между Макс и инженерите не вървят съвсем гладко. Конкуренцията от страна на Макларън и Ферари е твърде силна, а болидът е твърде нестабилен. Със сигурност не бих заложил на това - заяви доктор Марко. - Но искрено се надявам, че Макс ще остане в Ред Бул."
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Към момента Верстапен изостава със 110 точки от лидера в шампионата Кими Антонели в класирането при пилотите. Италианецът има 219, а точно на 50 точки зад него е Люис Хамилтън с Ферари, който е с 9 точки пред Джордж Ръсел с другата кола на Мерцедес.
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Снимки: Gettyimages