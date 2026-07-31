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  3. Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата

Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата

  • 31 юли 2026 | 15:41
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Бившият съветник на Ред Бул, доктор Хелмут Марко, не вярва, че Макс Верстапен може да направи силно завръщане през настоящия сезон.

През 2025 четирикратният световен шампион в един момент изоставаше с повече от 100 точки от лидера в класирането при пилотите, но в крайна сметка пропусна да спечели пета поредна титла само с 2 точки разлика в Гран При на Абу Даби, където световен шампион стана Ландо Норис.

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В разговор с „Кроне Цайтунг“ австриецът изрази съмнение, че пилотът на Ред Бул Рейсинг може да повтори подобно завръщане.

„Те (Ред Бул) не са постоянно бързи. Освен това изглежда, че нещата между Макс и инженерите не вървят съвсем гладко. Конкуренцията от страна на Макларън и Ферари е твърде силна, а болидът е твърде нестабилен. Със сигурност не бих заложил на това - заяви доктор Марко. - Но искрено се надявам, че Макс ще остане в Ред Бул."

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Към момента Верстапен изостава със 110 точки от лидера в шампионата Кими Антонели в класирането при пилотите. Италианецът има 219, а точно на 50 точки зад него е Люис Хамилтън с Ферари, който е с 9 точки пред Джордж Ръсел с другата кола на Мерцедес.

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Снимки: Gettyimages

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