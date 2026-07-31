Гюнтер Щайнер: Ауди е вариант за Джордж Ръсел за 2028

Бившият шеф на отбора на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, смята, че Джордж Ръсел вече проучва възможности извън Мерцедес, като предполага, че британският пилот може да обмисля потенциален трансфер в Ауди за сезон 2028.

Въпреки че има място в Мерцедес, бъдещето на Ръсел в базирания в Бракли отбор се превърна в тема на дебати след впечатляващото представяне на неговия тийнейджър съотборник Андреа Кими Антонели.

"This is magical" ✨



Lewis and Max put on some show-stopping duels in the first half of the season 🍿#F1 pic.twitter.com/MMGuQ6Nl22 — Formula 1 (@F1) July 30, 2026

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Италианецът стана най-младият пилот, оглавил шампионата на пилотите, след поредни победи в Китай и Япония, и оттогава насам продължава да се развива. Преди лятната пауза Антонели води в класирането с 219 точки. Той е следван от Люис Хамилтън със 169 точки и Ръсел със 160 точки.

По време на участие в подкаста „The Red Flags“, Щайнер предположи, че вътрешната динамика в Мерцедес вече тласка Ръсел да обмисля своите бъдещи опции. В допълнение към битката си с Антонели, Ръсел може да усеща и натиск от нарастващите спекулации, свързващи четирикратния шампион Макс Верстапен с Мерцедес.

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Въпреки че шефът на Мерцедес Тото Волф потвърди, че би искал да запази настоящия си пилотски състав за 2027, а Ръсел също потвърди ангажимента си към отбора, Щайнер твърди, че Ръсел може да погледне към Ауди за 2028 г.

„Има голям интерес от страна на някои пилоти да отидат в Ауди за 2028 - заяви италианецът. - В Мерцедес са почти готови за следващата година, но може би има възможност в Ауди през 2028 г. Това е доста интересно място, защото тимът постига добър напредък. Изглежда, че това, което правят, е на прав път. Мисля, че ще има доста кандидати. Карлос Сайнц със сигурност. Мисля, че и Джордж се оглежда, знаейки, че сега е с Кими. Той не иска да остане с Кими до края на живота си, защото там знае къде ще бъде до края на живота си. Така че той се опитва да намери нови възможности.“

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Ауди завърши пълното си придобиване на Заубер в началото на сезон 2026, като си осигури Матия Биното и бившия спортен директор на Ред Бул Джонатан Уитли на ръководни позиции. Компанията разработва своя задвижваща система от 2022 г. Ауди се радва на подкрепата на автомобилен гигант в лицето на Фолксваген Груп, който инвестира сериозно в отбора, осигурявайки ресурсите и техническото ноу-хау, необходими за изграждането на шампионска операция от нулата.

Разбира се, нищо от това не означава, че Ръсел ще напусне Бракли в посока конкурентната германска територия, но заводско място в Ауди през 2028 г. поне би дало на Ръсел проект, който той може да притежава, вместо трон, за който в момента се бори да защити.

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Снимки: Gettyimages