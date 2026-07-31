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Гюнтер Щайнер: Ауди е вариант за Джордж Ръсел за 2028

  • 31 юли 2026 | 16:24
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Бившият шеф на отбора на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, смята, че Джордж Ръсел вече проучва възможности извън Мерцедес, като предполага, че британският пилот може да обмисля потенциален трансфер в Ауди за сезон 2028.

Въпреки че има място в Мерцедес, бъдещето на Ръсел в базирания в Бракли отбор се превърна в тема на дебати след впечатляващото представяне на неговия тийнейджър съотборник Андреа Кими Антонели.

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Италианецът стана най-младият пилот, оглавил шампионата на пилотите, след поредни победи в Китай и Япония, и оттогава насам продължава да се развива. Преди лятната пауза Антонели води в класирането с 219 точки. Той е следван от Люис Хамилтън със 169 точки и Ръсел със 160 точки.

По време на участие в подкаста „The Red Flags“, Щайнер предположи, че вътрешната динамика в Мерцедес вече тласка Ръсел да обмисля своите бъдещи опции. В допълнение към битката си с Антонели, Ръсел може да усеща и натиск от нарастващите спекулации, свързващи четирикратния шампион Макс Верстапен с Мерцедес.

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Въпреки че шефът на Мерцедес Тото Волф потвърди, че би искал да запази настоящия си пилотски състав за 2027, а Ръсел също потвърди ангажимента си към отбора, Щайнер твърди, че Ръсел може да погледне към Ауди за 2028 г.

„Има голям интерес от страна на някои пилоти да отидат в Ауди за 2028 - заяви италианецът. - В Мерцедес са почти готови за следващата година, но може би има възможност в Ауди през 2028 г. Това е доста интересно място, защото тимът постига добър напредък. Изглежда, че това, което правят, е на прав път. Мисля, че ще има доста кандидати. Карлос Сайнц със сигурност. Мисля, че и Джордж се оглежда, знаейки, че сега е с Кими. Той не иска да остане с Кими до края на живота си, защото там знае къде ще бъде до края на живота си. Така че той се опитва да намери нови възможности.“

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Ауди завърши пълното си придобиване на Заубер в началото на сезон 2026, като си осигури Матия Биното и бившия спортен директор на Ред Бул Джонатан Уитли на ръководни позиции. Компанията разработва своя задвижваща система от 2022 г. Ауди се радва на подкрепата на автомобилен гигант в лицето на Фолксваген Груп, който инвестира сериозно в отбора, осигурявайки ресурсите и техническото ноу-хау, необходими за изграждането на шампионска операция от нулата.

Разбира се, нищо от това не означава, че Ръсел ще напусне Бракли в посока конкурентната германска територия, но заводско място в Ауди през 2028 г. поне би дало на Ръсел проект, който той може да притежава, вместо трон, за който в момента се бори да защити.

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Снимки: Gettyimages

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