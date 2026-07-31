Гран При на Бахрейн в Малайзия няма да е нощно състезание

От 2014 година насам надпреварата за Гран При на Бахрейн във Формула 1 се провежда на изкуственото осветление на пистата „Сахир“, но това ще се промени през този сезон.

Както е известно, заради продължаващите военни действия в Близкия изток, тазгодишната Гран При на Бахрейн ще се проведе в Малайзия между 2 и 4 октомври. За „Сепанг“ това ще бъде завръщане в календара на Формула 1 след 9-годишно отсъствие, в което на трасето беше добавено изкуствено осветление.

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То обаче е твърде слабо и не отговаря на изискванията за Формула 1. Поради тази причина надпреварата край Куала Лумпур няма как да бъде при вечерни условия, а отново ще бъде в следобедните часове, както беше и навремето. Точната програма на уикенда все още не е потвърдена от Формула 1, но предвид часовата разлика, сесиите ще бъде в сутрешните часове в България.

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