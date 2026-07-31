Ред Бул пред ключово решение за развитието си във Формула 1

Шефът на Ред Бул, Лоран Мекис, очерта приблизителен срок, в който тимът ще трябва да пренасочи ресурсите си към болида за 2027 година, вместо да продължи с подобренията по настоящата си кола.

През тази година Формула 1 въведе нови технически регулации със значителни промени както в аеродинамиката, така и в задвижващите системи. След като завърши предишната ера в спорта като претендент за титлата, отборът на Биковете не успя да пренесе тази си форма и е единственият тим в челната четворка, който все още няма победа през настоящия сезон.

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В момента отборите във Формула 1 оперират при таван на бюджетите, който ограничава годишните им разходи за дейността им. Това постави базирания в Милтън Кийнс отбор пред дилемата кога точно да превключи фокуса си и да намали развитието на RB22. След като миналата година тимът развиваше колата си до самия край на сезона в опит да победи Макларън в битката за титлата, Мекис не очаква подобен подход и този път.

„Не знам как е при останалите, но е сигурно, че в един момент ще трябва да вземем решение за баланса между тази и следващата година. Очаквам това да се случи по-рано, отколкото го направихме миналата година. Особено като се имат предвид настоящите правила. Така че ще решим“, заяви Мекис.

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Към момента Ред Бул заема четвърто място в шампионата при конструкторите след изминаването на първата половина от кампанията. Подобно на много от своите конкуренти, отборът положи сериозни усилия да добави подобрения към настоящия си болид, но Мекис не очаква това темпо да се запази.

„Що се отнася до нас, ние внесохме огромно количество подобрения по колата между първото състезание и сега, в опит да коригираме възможно най-бързо големия дефицит, който имахме първоначално.



„Вероятно е трудно да си представим, че ще продължим с този ритъм, но въпреки това трябва да видим кой е най-добрият начин да се опитаме да стопим тези последни няколко десети“, обясни Мекис.

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Снимки: Gettyimages