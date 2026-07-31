Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бивш шеф на отбор: Хамилтън идва на пистата като се съберат фотографите

Бивш шеф на отбор: Хамилтън идва на пистата като се съберат фотографите

  • 31 юли 2026 | 16:03
  • 275
  • 0

Бившият шеф на Алпин Отмар Шафнауер обясни разликата между Макс Верстапен и Люис Хамилтън относно пристигането им на пистата и изявите пред фотографите, което идват на трасето.

“Макс Верстапен винаги идва пръв - беше категоричен Шафнауер. - А Люис се появява едва когато всички фотографи са се събрали, за да може той да покаже абсурдните си дрехи и всички да го снимат.

Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата
Люис Хамилтън има ново куче, сменя породата

“Люис се изразява чрез дрехите, които носи, той може да направи това изявление, а аз не - допълни Шафнауер. - Но мисля, че това с дрехите му е помогнало при Ким Кардашиян.”

Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата
Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Хонда: Целта ни е Алонсо отново да стане световен шампион

Хонда: Целта ни е Алонсо отново да стане световен шампион

  • 31 юли 2026 | 10:42
  • 1244
  • 1
Макс Верстапен иска още скорост от Ред Бул

Макс Верстапен иска още скорост от Ред Бул

  • 31 юли 2026 | 10:24
  • 665
  • 0
Динко Иванов замина за прегледи и лечение в Турция

Динко Иванов замина за прегледи и лечение в Турция

  • 31 юли 2026 | 10:19
  • 4520
  • 0
Адриен Фурмо изпревари всички на старта на рали "Финландия"

Адриен Фурмо изпревари всички на старта на рали "Финландия"

  • 30 юли 2026 | 21:04
  • 4246
  • 0
От Априлия дадоха актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки

От Априлия дадоха актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки

  • 30 юли 2026 | 19:21
  • 1710
  • 0
Астън Мартин направи успешен първи тест с новия двигател на Хонда

Астън Мартин направи успешен първи тест с новия двигател на Хонда

  • 30 юли 2026 | 17:46
  • 4567
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

  • 31 юли 2026 | 13:16
  • 10837
  • 26
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 9729
  • 19
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 41834
  • 86
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 47738
  • 73
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 23957
  • 18
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 9821
  • 2