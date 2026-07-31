Бивш шеф на отбор: Хамилтън идва на пистата като се съберат фотографите

Бившият шеф на Алпин Отмар Шафнауер обясни разликата между Макс Верстапен и Люис Хамилтън относно пристигането им на пистата и изявите пред фотографите, което идват на трасето.

“Макс Верстапен винаги идва пръв - беше категоричен Шафнауер. - А Люис се появява едва когато всички фотографи са се събрали, за да може той да покаже абсурдните си дрехи и всички да го снимат.

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“Люис се изразява чрез дрехите, които носи, той може да направи това изявление, а аз не - допълни Шафнауер. - Но мисля, че това с дрехите му е помогнало при Ким Кардашиян.”

Доктор Марко е скептичен, че Верстапен пак ще се бори за титлата

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Снимки: Imago