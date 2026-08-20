Моуриньо: В момента в Реал Мадрид няма място дори за Ямал

Завърналият се на “Бернабеу” Жозе Моуриньо говори за случая „Негреира“ и съдийството в полза на Барселона по време на първия му период начело на Реал Мадрид в интервю за предаването “Ел Чирингито”. Треньорът на мадридчани прибегна до ирония, когато беше попитан за плащанията към бившия вицепрезидент на Техническата съдийска комисия. Ето какво заяви той по редица теми:

За съдийството

Случаят „Негреира“ е в съда, нека видим какво ще каже правосъдието. Усещах нещо странно, не знаех името, не знаех кой е Негреира. Но беше странно. Няколко години по-късно вече знаем, че не е било странно. Единственото, което ми се струва странно, е правосъдието. В Италия го направиха с „Калчополи“.

Поискал ли е Диоманде?

Аз не съм искал никого. Пристигам, без да искам никого, анализирам внимателно състава и съм наясно какво бих искал да се случи. Но заради нещата, които се случиха през миналия сезон, исках да разбера много неща и се държах така, сякаш не знам нищо. Бърз, агресивен флангови играч, който може да играе и по двата фланга, не се намира лесно. Не искам да анализирам дали струва 120, 80 или 20 [милиона]. Анализирам какво може да даде на отбора ми и казах: „Да, искам го“. Колко ще струва, не е моя работа.

Бернардо Силва е много негов тип играч

Той е играч на Пеп, на Пеп Гуардиола. Дава всичко. Надявам се да имаме малко проблеми и много стабилност, а за мен Бернардо в момента е играч за центъра на терена. Но може да играе като №10, по десния фланг, може да играе навсякъде.

Заместник на Модрич и Кроос

Има само един Лука и един Тони. Харесвам много Арда Гюлер. Мисля, че с него може да се случи същото, което се случи с Лука и с Бернардо – започваш като №10, като офанзивен играч, а след това започваш да играеш по-назад. Арда ще върви в тази посока и с познанията си за играта може да извърви този път.

Бихте ли искали да имате Ламин Ямал?

Не, не. Той е страхотен играч, без съмнение. Млад футболист с невероятен потенциал за развитие. Не е нормално на колко години е – 20 или 19 – да е европейски шампион, световен шампион… Но ние имаме топ състав. В този момент не бих освободил място за никого. Сега това са моите играчи, а моите са най-добрите.

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