Конър Макгрегър никога няма да бъде същият

Алън Жубан е доста песимистично настроен относно способността на Конър Макгрегър отново да се доближи до най-добрата си форма след контузията, която получи на UFC 329.

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Жубан е добре запознат с разкъсванията на предната кръстна връзка и с тежките контузии като цяло. Той е претърпял операции и на двете колена заради същата травма, която Макгрегър получи само секунди след началото на реванша си срещу Макс Холоуей този месец. Освен това Жубан е бил на същата възраст като Ноториъс, когато е получил последното си подобно увреждане.

Именно затова Жубан, който след края на състезателната си кариера се утвърди като анализатор на UFC, е наясно колко труден път очаква ирландеца, ако иска да се завърне през лятото на 2027 година и да изпълни последния мач по договора си с UFC.

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„Не знам дали изобщо ще го видим отново“, заяви Жубан пред MMA Junkie. „Знам, че иска да се върне. Но знам със сигурност, че Конър никога повече няма да изглежда по същия начин. Сигурен съм, че няма да бъде същият.

Той каза, че щял да нанесе побой, който се случва веднъж на поколение? Според мен се спаси от такъв побой. Нямаше да изглежда по същия начин. Това се виждаше по лицето му. Лицето невинаги разказва цялата история за състоянието на тялото, но този път двете неща съвпадаха. Видяхме го още при излизането му за мача с Макс. Бойният му интелект вече го нямаше.

Аз съм човек, който е претърпял пет операции на коленете и е късал предната кръстна връзка и на двата крака. И двата пъти това се случи, когато бях във въздуха. Последно скъсах връзката, докато се подготвях за последния си мач. Направих коляно със смяна на стойката и връзката се скъса. Бях на 37 години – на същата възраст като Конър Макгрегър.

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За човек, който познава тялото си толкова добре – именно това направи Конър Макгрегър толкова велик – на 37 години да не прецениш възможностите си и да опиташ движение с висок риск и минимална полза... Тялото му вече не е същото, психиката му не е същата и бойният му интелект също не беше същият.“

Макгрегър ясно заяви, че е решен да преодолее това препятствие и да направи завръщането, което според него светът е заслужавал да види на UFC 329 след петгодишното му отсъствие от октагона.

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Жубан обаче смята, че положението вече е твърде тежко. Според него дори Макгрегър да успее отново да се подготви за мач, физическите му качества няма да бъдат на нивото, което самият той и публиката са свикнали да очакват.

По думите на Жубан в ситуацията няма много положителни страни и той трудно може да посочи актуален съперник, срещу когото Макгрегър да бъде фаворит.

„Имаше още два мача по договора си, а сега му остава един“, каза Жубан. „Няма да видим същия Конър Макгрегър. Ще се завърне ли? Може би. Ще гледаме ли? Да, със сигурност. Но ако искате да спечели, ще трябва да му дадете по-ниско класиран боец, който все пак има известно име.“

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