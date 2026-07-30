Ронда Раузи отново помете с критики UFC

Ронда Раузи иска да напомни на всички каква възможност е пропуснала UFC.

През май тази година Раузи и другата пионерка в женските ММА Джина Карано оглавиха първото събитие на MVP MMA по Netflix, като помогнаха главният двубой да привлече аудитория от над 17 милиона зрители.

Раузи вече е разказвала, че бившите ѝ промоутъри от UFC не са искали да се ангажират с организирането на мач между Карано и бившата шампионка на организацията в категория петел. Тогава тя нарече главния бизнес директор на UFC Хънтър Кембъл „шовинистичен задник“.

Сега Раузи смята, че дори не е била достатъчно критична. Пред Fight Culture тя заяви, че неспособността на Кембъл да извлича максимума от талантите не се ограничава само до жените бойци.

„Това беше изключително удовлетворяващо, особено след като Хънтър Кембъл беше казал на Джина, че не знае как ще промотира две жени на по 40 години. Точно това ѝ беше казал“, заяви Раузи.

„Затова беше много приятно да вземем този коментар и да му го натрием в лицето.

Проблемът не е, че не знае как да промотира нас. Той не знае как да промотира абсолютно никого. Пропусна огромна възможност, като ни остави да си тръгнем, защото със собствената си арогантност на практика ни позволи да създадем „Ламборгини“ срещу неговото „Ферари“. Така създаде най-големия конкурент, който UFC някога ще има, само защото е толкова арогантен, глупав и шовинистичен.“

В събитието на MVP MMA участваха и няколко други бивши бойци на UFC, сред които звездата на BKFC Майк Пери, Нейт Диас, Франсис Нгану и Жуниор дос Сантос.

Все още не е ясно дали галата е била еднократно събитие, или началото на поредица от събития на Most Valuable Promotions и Netflix. Безспорно обаче тя направи силно впечатление на феновете на бойните спортове, а вероятно и на UFC.

Впоследствие UFC привлече няколко бойци, участвали в програмата на 16 май, сред които Салахдин Парнас и Робелис Деспайне. Намо Фазил също беше повикан за участие в предстоящия сезон на Dana White’s Contender Series.

Раузи беше попитана и за евентуалното завръщане на бившия ръководител на Strikeforce Скот Кокър в промотирането на бойни събития. Тя се изказа положително за подобна възможност.

„Смятам, че колкото повече конкуренция има, толкова по-добре“, каза Раузи. „Колкото повече промоутъри навлизат в спорта и подхождат сериозно, толкова по-добре.

Не мисля, че е възможно една публично търгувана компания едновременно да поставя интересите на бойците на първо място. Не можеш по закон да бъдеш задължен да увеличаваш максимално стойността за акционерите и в същото време да мислиш най-вече за интересите на бойците. Това е невъзможно.

Затова трябва да има и други възможности за състезателите. Не казвам, че такъв модел не може да съществува, но той не може да бъде единственият вариант.“

Що се отнася до бъдещето на MVP MMA, Раузи не е поела ангажимент, че отново ще се бие, още по-малко по Netflix. Тя обаче се надява Most Valuable Promotions да организира още събития и Нейт Диас да продължи да бъде част от тях.

„Ще видим“, каза Раузи. „Трябва отново да се съберем и да преценим как изглежда бъдещето оттук нататък. Мисля, че в момента всички просто се разтоварват и се връщат към живота след толкова голямо събитие.

Надявам се занапред, независимо дали с мен или без мен, да продължат да превръщат всеки свой двубой в огромно събитие. Всеки един мач трябва да бъде голямо събитие, защото точно това липсва в ММА.

Всичко започна да се случва всяка седмица и да се превръща във фонов шум. Трябва отново да бъде събитие. Затова каквото и да направят следващия път, независимо дали участвам, или не, се надявам да бъде нещо огромно.

А за да бъде отново събитие от подобен мащаб, мисля, че Нейт също трябва да участва. Според мен той трябва да се превърне в постоянна част от проекта.“

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