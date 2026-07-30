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PFL New York загуби две битки

  • 30 юли 2026 | 15:39
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PFL New York загуби две битки

Събитието на PFL в Ню Йорк загуби два мача.

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Галавечерта в зала „UBS Arena“ в Белмонт, Ню Йорк, включва две от най-големите звезди на PFL, като основната карта ще се излъчва по ESPN от 19:00 ч. източно време (16:00 ч. тихоокеанско време). В основния мач Усман Нурмагомедов защитава титлата си в лека категория срещу Арчи Колган, а в подглавния сблъсък звездата в категория до 57 кг (125 паунда) Дакота Дичева се изправя срещу Дениз Килхолц. Докато тези два двубоя на върха на бойната карта остават непроменени, двойка мачове от подгряващите срещи отпаднаха през седмицата на събитието.

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Симеон Пауъл трябваше да се изправи срещу Довлетджан Ягшимурадов (26-8-1) в мач от полутежка категория в основната карта, но този двубой отпада. Пауъл (12-2) обяви новината в социалните мрежи, но не разкри конкретни подробности за причината за отмяната.

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Усман Нурмагомедов ще защитава титлата си в последния си двубой в PFL

„Това е едно от онези неща, които са извън моя контрол“, каза Пауъл във видео в Instagram. „Досадно е, но просто трябва да продължим напред.“

При подгряващите двубои (прелимите) друг мач в полутежка категория (до 93 кг / 205 паунда) също отпада. Зак Нишимве (4-0) е извън планирания си двубой срещу Мустафа Диакате. RMC Sport Combat първи съобщиха новината. От организацията заявиха пред MMA Junkie, че се търси заместник в последния момент, за да може Диакате (5-0-1) да остане в бойната карта.

С направените промени настоящият състав на PFL New York включва:

Усман Нурмагомедов срещу Арчи Колган – за титлата в лека категория

Дакота Дичева срещу Дениз Килхолц

Амру Магомедов срещу Анхел Алварес

Рауфеон Стотс срещу Лазаро Дайрон

Джонатан Пиърсма срещу Омар Ел Дафрауи

Шон Гоучи срещу Алан Бегосо

Джамел Джоунс срещу Хабиб Набиев

Монтана Де Ла Роса срещу Татяна Постарнакова

Чами Делва срещу Леван Хабалаев

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