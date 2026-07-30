Три тежки обвинения за Антъни Смит

Бившият боец на UFC Антъни Смит е изправен пред три обвинения за тежки престъпления, след като в понеделник беше арестуван в окръг Сарпи, щата Небраска, а впоследствие освободен под гаранция от 500 000 долара.

Арестуваха бивш претендент за титлата на UFC

В сряда прокуратурата на окръг Сарпи публикува официално изявление относно ареста на Смит и повдигнатите срещу него обвинения. Като част от условията по гаранцията му Смит е получил нареждане да стои далеч от съпругата си и да не осъществява никакъв контакт с нея, докато съдебното производство продължава.

„По време на днешното заседание за определяне на гаранцията прокурор от прокуратурата на окръг Сарпи представи следната информация: Твърди се, че на 26 юли 2026 година обвиняемият е участвал в конфликт със съпругата си в бар в Гретна, Небраска, по време на който я е заплашил, че ще я убие, ако не се качи в автомобила му и не се прибере с него“, се казва в изявлението.

„Освен това той е обвинен, че я е хванал и избутал в автомобила.

В един момент по време на пътуването тя е успяла да излезе от автомобила. Твърди се, че обвиняемият е продължил да отправя заплахи и да настоява тя да се върне вътре.

След като пристигнали в дома им, тя отново излязла от автомобила. Според разследващите обвиняемият многократно се е опитал да я удари с превозното средство. Съпругата му е успяла да се отмести и да избегне физически наранявания.“

На 27 юли е била издадена заповед за арест, след което Смит доброволно се е предал на властите без инциденти.

В резултат срещу него са повдигнати три обвинения за тежки престъпления: опит за домашно нападение от първа степен, което е престъпление от клас II, отправяне на терористични заплахи, което е престъпление от клас III-A, и противозаконно лишаване от свобода от първа степен, също престъпление от клас III-A.

Следващото явяване на Смит пред Окръжния съд на Сарпи е насрочено за 17 август.

„Тъй като делото предстои да бъде разгледано в съда, прокуратурата на окръг Сарпи няма да предоставя допълнителни коментари относно обвиненията“, се казва още в изявлението.

„Обвиняемият се счита за невинен, освен ако и докато вината му не бъде доказана в съда.“

38-годишният Смит има няколко периода в UFC, включително много успешна серия в полутежка категория, която в крайна сметка му донесе възможност да се бие за титлата.

Той се оттегли от организацията след три поредни загуби, но впоследствие се завърна през април за ММА двубой с голи ръце, в който победи Чейс Шърман.

До момента Смит не е коментирал публично ареста си или обвиненията срещу него.

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