Дакота Дичева се завръща в клетката: ММА звездата с българска кръв атакува Ню Йорк

Българо-британската ММА сензация Дакота Дичева ще търси 16-та поредна победа на бойна галавечер на "Professional Fighters League" в Ню Йорк на 31 юли.

След близо година извън октагона, една от най-ярките звезди на Professional Fighters League (PFL) – Дакота Дичева, е готова за своето голямо завръщане. На 31 юли (1 август в 02:00 часа българско време) „Ю Би Ес Арена“ в Ню Йорк ще стане сцена на женски ММА сблъсък между Дичева и бившата шампионка на "Белатор" по кикбокс Дениз Килхолц. Двубоят е основна подгряваща среща на вечерта, чието основно събитие противопоставя Усман Нурмагомедов и Арчи Колган.

Кръвта вода не става: Българската гордост на Дакота

Въпреки че е родена и израснала, Дакота никога не е крила силната си връзка с България. Нейният баща, Иво Дичев, е родом от Самоков, а самата състезателка често подчертава, че дисциплината и борбеният ѝ дух са наследство от българските ѝ корени. Дичева редовно посещава роднините си в Самоков и говори малко български, а в социалните мрежи често споделя кадри от тренировките си под звуците на родни попфолк хитове като „Карамел“ на Алисия и „Само мене нямаш“ на Анелия. В ММА клетката тя често може да бъде видяна да развява едновременно британския и българския флаг.

Дакота Дичева тренира под звуците на Анелия и Алисия

Пътят към завръщането

Кариерата на Дичева бе поставена на принудителна пауза след юли миналата година, когато по време на двубоя със Сумико Инаба в Южна Африка тя счупи ръката си. Контузията се оказа по-сериозна от очакваното и я принуди да се оттегли от планирания мач в Дубай през февруари 2026 г. Сега, след успешна операция и интензивна подготовка в „Американ Топ Тийм“, Дакота е категорична: „Ръката ми е по-здрава от всякога. Удрям също толкова силно, колкото и преди“.

Статистиката на Дичева е впечатляваща – 15 победи и нито едно поражение на професионалния ММА ринг. Впечатляващото е, че 12 от тези успехи са постигнати преди финалния гонг (нокаути или събмишъни), което я прави една от най-опасните състезателки в категория муха и заслужено я поставя под №1 в ранглистата на PFL.

Сблъсък на стилове

Предстоящата съперничка Дениз Килхолц (9-5) не е за подценяване. Тя е ветеран в бойните спортове с черен колан по джудо и световно ниво в кикбокса. Дичева признава, че следи кариерата на Килхолц от години: „Гледах я още когато се занимавах с муай тай. Тя е агресивна и има бърз стил, което ми допада. Вълнувам се за този мач в стойка“.

Залогът в Ню Йорк е голям. Победителката от този двубой вероятно ще направи огромна крачка към потенциален суперсблъсък с легендарната Крис Сайборг – мач, за който шефът на PFL Джон Мартин вече загатна, че е в плановете на организацията, ако Дичева продължи доминацията си.

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