Младите ни класици 10-и в света

Младите ни класици завършиха 10-и от 42 нации в отборното класиране на Световното първенство по борба в Баку, Азербайджан.

Тимът, воден от Бисер Георгиев и Светослав Миленков, събра 43 точки с бронза на Огнян Бургазов (45), петото място на Данимир Йорданов (55) и Кристиян Кръстев (71), седмото място на Борис Крумов (51).

За Бургазов и Кръстев това бе дебют на състезание от подобен ранг.

Това е първото отличие за България от 2021-а, когато с бронз се върна Димитър Рачев (71), тогава отборът завърши на 18-то място.

През миналата година най-доброто класиране на тима бе 8-то място на Станислав Иванов (48), отборът е 19-и.

През 2024-а Динко Нейков (80) е с най-добро класиране – пети, отборът е 14-и.

През 2023-а националите не успяха да спечелят точка, останаха 25-и в отборното класиране.

През 2022-а Андрей Атанасов (80) e пети, отборът е 20-и.

Сега Русия стана отборен шампион, спечели две титли, сребро и три бронза, като оглави класирането със 127 точки.

Домакините от Азербайджан са на второ място със 107 точки (0-3-3), а трети са борците на Иран с 96 т. (2-0-2).

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