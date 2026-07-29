Дакота Дичева обясни дали скоро ще я гледаме в UFC

Дакота Дичева внесе яснота относно непосредственото си бъдеще в спорта. Този уикенд (02:00 часа след полунощ на 1 август) PFL се завръща в Ню Йорк с две големи битки начело на програмата, като Усман Нурмагомедов и Дакота Дичева отново ще влязат в действие. Дакота, известна с прякора Опасната, не се е състезавала от миналия юли, когато получи счупване на ръката по време на победата си с единодушно съдийско решение над Сумико Инаба.

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28-годишната британка трябваше да се завърне през февруари, но беше принудена да се оттегли от двубоя заради продължаващите проблеми с ръката. През последната година Дичева говори съвсем открито за проблемите си с PFL и за това, че организацията не ѝ осигурява толкова чести участия, колкото тя би желала.

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Тя се надява срещата ѝ с Денис Кийлхолц този уикенд да бъде първата от евентуално две нейни битки през тази година. Наскоро се появиха информации относно договора ѝ с PFL, според които тя получава по 1 милион долара на мач и има само още две оставащи срещи по настоящото си споразумение.

В публикациите се твърдеше също, че 28-годишната състезателка би била готова да приеме намаление на възнаграждението си с 50%, за да премине в UFC след изтичането на договора ѝ с PFL. Преди двубоя си този уикенд обаче Дакота внесе яснота около условията по настоящия си контракт и разкри, че всъщност има още пет оставащи мача.

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„Не, това не е вярно. Имам още пет мача по договора си“, заяви Дичева пред New York Post Sports. „Що се отнася до парите, ще запазим това в тайна, но не ми остават две битки. Остават ми повече“, добави тя.

В миналото имаше призиви UFC да предложи бившия си шампион в полутежка категория Магомед Анкалаев в замяна на Дичева. Въпреки това, след като тя е обвързана с PFL поне за следващите си пет двубоя, надеждите на феновете да я видят скоро в най-голямата ММА организация намаляват.

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Наскоро 28-годишната състезателка заяви, че възнамерява да прекрати кариерата си на 32 години, като обясни, че след като стане майка, няма да продължи да се състезава.

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