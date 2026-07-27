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  3. Тото Волф е недоволен от поредния проблем на Мерцедес, който засегна Джордж Ръсел

Тото Волф е недоволен от поредния проблем на Мерцедес, който засегна Джордж Ръсел

  • 27 юли 2026 | 12:07
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Шефът на Мерцедес Тото Волф изрази недоволството си след поредния технически проблем, който се отрази на представянето на Джордж Ръсел в Гран При на Унгария.

Ръсел стартира шести в Будапеща, но колата му заби на старта, след като се активира системата против загасване. Това го срина до 21-ва и последна позиция, като се има предвид, че Серхио Перес потегли от пит-лейна.

Въпреки това британецът направи силно състезание и успя да си пробие път през средата на колоната, за да се изкачи в топ 10 и да завърши на седмо място. Той стана последният финиширал пилот от четирите водещи отбора след отпадането на Оскар Пиастри и спечели шест точки.

Тези точки, съпоставени с 15-те, които Андреа Кими Антонели взе за третото си място, означават, че Ръсел вече изостава с 59 точки от своя съотборник. На теория най-ранният момент, в който Ръсел би могъл да го изпревари, е Гран При на Испания в Мадрид. За сравнение, в последните две състезания Антонели е спечелил 40 точки срещу само шест за Ръсел.

Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това
Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

Проблемът със стартовата процедура е поредният в дългия списък от технически неизправности, които преследват Ръсел през сезон 2026. Сред тях са отпадането му заради повреда в двигателя в Канада и проблемите със скоростта на правите във Великобритания и Белгия. Всичко това остави Волф силно разочарован.

Джордж Ръсел с нов двигател, но без наказание за Гран при на Унгария
Джордж Ръсел с нов двигател, но без наказание за Гран при на Унгария

„Изглежда, че Джордж имаше пореден проблем. Изглежда, че е подал около 10% газ, а оборотите са скочили до максимум. Той е отпуснал газта и колата е забила. Наистина не съм доволен от грешките, които се случват, така че това беше причината.

„След това той кара много добре, премина с лекота през трафика и взе максималния брой точки, които можеше да спечели“, коментира Волф.

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Снимки: Gettyimages

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