Тото Волф е недоволен от поредния проблем на Мерцедес, който засегна Джордж Ръсел

Шефът на Мерцедес Тото Волф изрази недоволството си след поредния технически проблем, който се отрази на представянето на Джордж Ръсел в Гран При на Унгария.

Ръсел стартира шести в Будапеща, но колата му заби на старта, след като се активира системата против загасване. Това го срина до 21-ва и последна позиция, като се има предвид, че Серхио Перес потегли от пит-лейна.

You're in the grandstand at the start of the race 🍿#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ts0bZXIr1q — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Въпреки това британецът направи силно състезание и успя да си пробие път през средата на колоната, за да се изкачи в топ 10 и да завърши на седмо място. Той стана последният финиширал пилот от четирите водещи отбора след отпадането на Оскар Пиастри и спечели шест точки.

P21 to P7. An unreal drive from GR today 👏🩵 pic.twitter.com/Q9BYf5NFhu — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 26, 2026

Тези точки, съпоставени с 15-те, които Андреа Кими Антонели взе за третото си място, означават, че Ръсел вече изостава с 59 точки от своя съотборник. На теория най-ранният момент, в който Ръсел би могъл да го изпревари, е Гран При на Испания в Мадрид. За сравнение, в последните две състезания Антонели е спечелил 40 точки срещу само шест за Ръсел.

Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

Проблемът със стартовата процедура е поредният в дългия списък от технически неизправности, които преследват Ръсел през сезон 2026. Сред тях са отпадането му заради повреда в двигателя в Канада и проблемите със скоростта на правите във Великобритания и Белгия. Всичко това остави Волф силно разочарован.

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„Изглежда, че Джордж имаше пореден проблем. Изглежда, че е подал около 10% газ, а оборотите са скочили до максимум. Той е отпуснал газта и колата е забила. Наистина не съм доволен от грешките, които се случват, така че това беше причината.



„След това той кара много добре, премина с лекота през трафика и взе максималния брой точки, които можеше да спечели“, коментира Волф.

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Снимки: Gettyimages