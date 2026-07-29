Ландо Норис продължава да върви плътно по стъпките на Люис Хамилтън

Още в края на сезон 2025 феновете на Формула 1 забелязаха множеството прилики между първите световни титли на Люис Хамилтън, спечелена по драматичен начин през 2008 година, и тази на Ландо Норис.

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И двамата започнаха първите си шампионски кампании с победи в Австралия на 16 март, а вторите им успехи дойдоха в Монако на 25 май преди и двамата да запишат отпадания в Канада. И Хамилтън, и Норис спечелиха за първи път домашната си Гран При на Великобритания на 6 юли преди да триумфират с титлата в последното състезание за сезона.

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А тези паралели между успехите на двамата продължиха и в Унгария миналата неделя. Именно на „Хунгароринг“ те спечелиха първите си победи като световни шампиони, като и в двата случая надпреварата край Будапеща е на 26 юли.

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Още повече, че и през 2009, и през 2026 в спорта бяха направени големи промени в техническите правила, които доведоха до отстъпление от страна на Макларън. През 2009 Хамилтън завърши годината със само две победи, като освен в Унгария той спечели още и в Сингапур в сезона, който беше доминиран от БраунГП и Ред Бул. Тепърва предстои да видим дали Норис ще прибави още победи към своя актив до края на кампанията, която към днешна дата трябва да включва още 12 състезания.

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Снимки: Gettyimages