Алекс Албон посочи ахилесовата пета на Уилямс в продължаващата одисея във Формула 1

Според Алекс Албон Уилямс полага „най-големите усилия, които съм виждал“ за отстраняване на продължаващите „генетични“ проблеми, които влияят на представянето на тима във Формула 1.

Основният проблем на FW48 се крие в наднорменото му тегло, което неминуемо коства време във всяка една обиколка на Албон и Карлос Сайнц. Успоредно с това двамата продължават да изпитват сериозни трудности на писти, които отдавна за ахилесова пета за Уилямс.

Celebrate Alex's 100th race with us 💙🛡️



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Тези трасета включват такива със средно- до високоскоростни завои и такива с постоянен радиус, като например пистите в Барселона и Унгария. Това е дългогодишна характеристика за тима, датираща още от началото на турбо-хибридната ера през 2014 година, когато колите бяха силни на писти с ниско аеродинамично притискане, но се затрудняваха на тези с по-високи изисквания.

На „Силвърстоун“ пилотите получиха ново предно крило, което донесе известно подобрение в представянето, но не толкова, колкото се очакваше. Отборът планира да въведе голям пакет с подобрения за Гран При на Азербайджан през септември, като Албон е впечатлен от начина, по който тимът работи за премахването на „генетичните“ проблеми, засягащи болида.

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„Знаем слабостите на колата, знаем посоката, в която трябва да поемем, а работата, която се върши във фабриката, е най-голямото усилие, което съм виждал от отбора в борбата с тези генетични проблеми, които имаме“, заяви Албон.



„Мисля, че правим точно правилните неща, за да се върнем на правилния път. Жалко е, че изобщо се намираме в тази ситуация, но вярвам, че предприемаме правилните стъпки. Дали проблемът ще бъде решен до Баку? Съмнявам се.



„Мисля, че голяма част от работата за Баку вече е свършена и този пакет с подобрения е планиран от доста отдавна. Голяма част от това, с което наистина се захващаме, е колата за следващата година. Целта е да сме сигурни, че болидът за догодина няма да има тези характеристики“, добави още тайландецът.

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Разширявайки темата за проблемите, които са му повлияли по време на Гран При на Унгария, Албон описа как вятърът е нарушил ритъма му.

„Много се влияе от вятъра и, честно казано, от гледна точка на пилотирането е разочароващо, защото дори не мога да карам.



„Наистина, отборът не получава най-доброто от мен, защото трябва да карам много предпазливо. Поривите на вятъра... Опитваш се да натиснеш и мисля, че имаше шест обиколки в състезанието, в които вятърът се стабилизира и най-накрая успях да се успокоя и да вляза в ритъм. След това вятърът отново се засилва и се връщаш в онзи цикъл, в който просто имаш чувството, че правиш грешки, но всъщност не е така. Просто се състезаваш на същите места, правиш същите неща, но ти липсва постоянство“, обясни Албон.

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Снимки: Gettyimages