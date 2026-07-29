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Тото Волф предупреди Антонели и Ръсел, възможни са уволнения

  • 29 юли 2026 | 10:34
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Шефът на отбора на Мерцедес във Формула 1, Тото Волф, отправи предупреждение към своите пилоти, настоявайки, че ще отстрани един от тях, ако между тях се зароди ожесточено съперничество. В историята на тима вече има подобни случаи, но Волф е категоричен, че напрежението няма да ескалира както в миналото.

Базираният в Бракли отбор се радва на успешна първа половина на сезон 2026 под новия технически правилник, като спечели осем от единадесетте проведени досега състезания и три от четирите спринта. Кампанията до момента е по-успешна за Андреа Кими Антонели, който държи комфортна преднина в шампионата на пилотите с шест победи на свое име.

Джордж Ръсел влезе в сезона като фаворит за титлата предвид по-големия си опит спрямо Антонели, но британецът изпитва трудности спрямо младия италианец. След първите 11 кръга Ръсел изостава с 59 точки от своя съотборник в генералното класиране.

Въпреки че между двамата все още няма публично изразено съперничество, вътрешното напрежение е нещо, което Мерцедес вече е преживявал, когато Люис Хамилтън и Нико Розберг се бореха за титлата от 2014 до 2016 г. Конфликтът между тях беше широко отразен, а различните инциденти на пистата само засилиха безпокойството в отбора.

Тото Волф е недоволен от поредния проблем на Мерцедес, който засегна Джордж Ръсел
Тото Волф е недоволен от поредния проблем на Мерцедес, който засегна Джордж Ръсел

Запитан в ексклузивно интервю за racingnews365.com дали вижда повторение на годините на Хамилтън срещу Розберг със сегашния си пилотски състав, Волф отговори: „Няма да го позволя. Това никога повече няма да ми се случи. Това никога повече няма да се случи на отбора. Просто е. Просто ще извадя пилота, ако го направи.“

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Снимки: Gettyimages

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