Тото Волф предупреди Антонели и Ръсел, възможни са уволнения

Шефът на отбора на Мерцедес във Формула 1, Тото Волф, отправи предупреждение към своите пилоти, настоявайки, че ще отстрани един от тях, ако между тях се зароди ожесточено съперничество. В историята на тима вече има подобни случаи, но Волф е категоричен, че напрежението няма да ескалира както в миналото.

Базираният в Бракли отбор се радва на успешна първа половина на сезон 2026 под новия технически правилник, като спечели осем от единадесетте проведени досега състезания и три от четирите спринта. Кампанията до момента е по-успешна за Андреа Кими Антонели, който държи комфортна преднина в шампионата на пилотите с шест победи на свое име.

Winning, 2026 style 😮‍💨



We have seen five different drivers be victorious this season so far! 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/vQW71L9koH — Formula 1 (@F1) July 28, 2026

Джордж Ръсел влезе в сезона като фаворит за титлата предвид по-големия си опит спрямо Антонели, но британецът изпитва трудности спрямо младия италианец. След първите 11 кръга Ръсел изостава с 59 точки от своя съотборник в генералното класиране.

Въпреки че между двамата все още няма публично изразено съперничество, вътрешното напрежение е нещо, което Мерцедес вече е преживявал, когато Люис Хамилтън и Нико Розберг се бореха за титлата от 2014 до 2016 г. Конфликтът между тях беше широко отразен, а различните инциденти на пистата само засилиха безпокойството в отбора.

Тото Волф е недоволен от поредния проблем на Мерцедес, който засегна Джордж Ръсел

Запитан в ексклузивно интервю за racingnews365.com дали вижда повторение на годините на Хамилтън срещу Розберг със сегашния си пилотски състав, Волф отговори: „Няма да го позволя. Това никога повече няма да ми се случи. Това никога повече няма да се случи на отбора. Просто е. Просто ще извадя пилота, ако го направи.“

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Снимки: Gettyimages