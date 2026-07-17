Стърлинг подкрепи Макгрегър: И мен много хора ме отписваха, но се завърнах

Алджамейн Стърлинг вярва, че Конър Макгрегър може да се възстанови от последната си травма.

Когато Алджамейн Стърлинг за първи път стана шампион на UFC, той реши, че най-накрая е дошъл моментът да се справи с контузия на врата, която го тормозеше от години. Oперация позволи на Стърлинг да започне да се състезава без силната болка, причинена от увреждане на нерв във врата му, но процедурата носеше и много рискове.

След като завръщането му се забави, докато все още се възстановяваше, Стърлинг чу много критици да твърдят, че никога няма да бъде същият и че кариерата му може да приключи заради операцията. Разбира се, Стърлинг опроверга всички, като не само се завърна в октагона, но и победи Пьотр Ян в реванш, за да затвърди позицията си на шампион на UFC в категория петел още в първия си мач след паузата.

Ето защо Стърлинг проявява съчувствие към това, през което преминава Конър Макгрегър в момента. Завръщането на ирландеца беше осуетено, след като той контузи коляното си само секунди след началото на битката си срещу Макс Холоуей на UFC 329.

Конър Макгрегър: Ще се върна за последната битка от договора ми с UFC

„Винаги се надяваш хората да се завърнат“, каза Стърлинг„Не искам да кажа, че ще са по-добри, но поне да се върнат и да се състезават на високо ниво. Мисля, че това искахме да видим повечето от нас. Може ли Конър наистина да се завърне и да се състезава на високо ниво? Той се завръща, за да се бие с Макс Холоуей. Това не е лесно завръщане. Но въпреки това, аз съм претърпял много операции. Много хора ми казваха, че кариерата ми е приключила. Преди мача ни Ти Джей Дилашоу даде интервю, в което каза, че е чул, че операцията на врата ми е „пиронът в ковчега“ и че никога няма да се върна. За щастие, аз го направих, върнах се и се чувствах по-добре. Успях да се състезавам и да спечеля световна титла по правилния начин. Защитих я няколко пъти. И ето ме тук, няколко години по-късно“, добави Стърлинг.

Макгрегър, който отсъстваше от спорта пет години след счупване на крака в третия си мач срещу Дъстин Порие през 2021 г., вече обяви, че ще се подложи на операция на коляното, но категорично планира да се бие отново.

Стърлинг се надява най-вече Макгрегър да остане в правия път по време на възстановяването си, защото това може да повлияе на способността му да се бие отново повече, отколкото чакането коляното му да заздравее напълно.

„Просто мисля, че стига да прави правилните неща“, каза Стърлинг. „Да не се връща по тъмния път. Добре е да се забавляваш, но не можеш да го правиш всеки ден или през ден и да се съсипваш така. Ще има някои негативни последици, но ако постъпва правилно, той ще се завърне.“

Когато Макгрегър беше извън строя заради счупения крак, той напусна антидопинговата програма на UFC, което повдигна доста въпроси относно това какво може да прави, за да се възстанови от травмата. В репортаж на „Ню Йорк Таймс“ се твърдеше, че Макгрегър е приемал забранени вещества, за да подпомогне възстановяването си, и това обяснява защо е излязъл от програмата за тестване на UFC за няколко години. В крайна сметка Макгрегър се върна в антидопинговата програма и вече е тестван 15 пъти през 2026 г.

Използването на забранени вещества като стероиди обаче може да има и дългосрочен ефект върху тялото на боеца.

„Мисля, че най-важното за мен е програмата за тестване“, каза Стърлинг. „Защото преди той излезе от нея и мисля, че Шон Стрикланд го спомена – момчета, които обикновено правят такива неща, в крайна сметка имат връзки, които стават по-лесни за късане или разкъсване. Любопитно ми е дали ще го направи по органичния начин, или ще излезе от програмата за тестване. Наистина мисля, че той може да се завърне и да се възстанови от това“, добави той.

Бойците, които напуснат антидопинговата програма на UFC по каквато и да е причина, трябва да преминат шест месеца на тестове, преди да им бъде позволено да се състезават отново. Ако се приеме, че Макгрегър е скъсал кръстни връзки на коляното на UFC 329, вероятно го очаква поне година почивка за възстановяване, но той не е дал индикации, че планира отново да напусне програмата за тестване.

Въпреки това Стърлинг разбира защо Макгрегър би искал да предприеме всички необходими мерки, за да се възстанови напълно, особено след като вече му се наложи да отсъства толкова дълго време заради счупения крак. Ето защо бившият шампион на UFC няма да вини Макгрегър, ако направи всичко необходимо, за да се върне в пълно здраве, дори ако това означава да заобиколи правилата на организацията за подобряващи представянето медикаменти.

„Наистина мисля, че има какво да се каже, когато един спортист или боец претърпи травматична контузия“, каза Стърлинг. „Трябва да има някаква снизходителност. Мисля, че трябва да е по определен протокол, не знам кой е правилният начин, но мисля, че всеки би искал най-добрата възможност да стане възможно най-здрав. Говорим за живота след битките, а не просто „опитвам се да се уверя, че мога да се върна и да се състезавам“. А за качеството на живот.“

„Тъй като не направих определени неща, сега имам по-ограничен обхват на движение в китката. Лудост е. Трябва да живея с това до края на живота си. Ако ми кажете, че има начин да ускоря възстановяването си и да помогна на тези връзки и сухожилия да заздравеят, да, бих го направил. Бих казал: „Майната им на тестовете“. Не е като да правя неща, за да се напомпам, да взимам хормон на растежа и подобни. Правя го за качеството на живот, а не за предимство в клетката.“

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