Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Александър Александров разкрива плана на ЦСКА 1948 за реванша срещу Спартак (Търнава)
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дейна Уайт потвърди кога се очаква завръщането на Конър Макгрегър

Дейна Уайт потвърди кога се очаква завръщането на Конър Макгрегър

  • 27 юли 2026 | 17:14
  • 163
  • 0

Президентът на UFC Дейна Уайт не очаква да види Конър Макгрегър в октагона скоро.

По всичко изглежда, че ирландската звезда няма да се бие отново в близко бъдеще.

Ирландецжът записа разочароващо завръщане в клетката по време на събитието UFC 329. Дългоочакваният му двубой срещу Макс Холоуей продължи едва 69 секунди, преди да бъде прекратен заради контузия в коляното на Макгрегър. Това беше първата му битка от юли 2026 г., когато счупи крака си при загубата от Дъстин Порие.

След последния си здравословен проблем Макгрегър заяви, че планира да се бие отново през лятото на 2027 г. Въпреки че наскоро сподели видео, на което изглежда, че вече прави упражнения за крака, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт се съмнява, че това променя настоящата прогноза.

„Нямам представа“, заяви Уайт на пресконференция след боксово събитие на „Zuffa Boxing“ в неделя, запитан за видеото. „Говорихме с него по „Фейстайм“ тази вечер, беше до ринга, но знаете, Конър Макгрегър е аут за една година.“

В предишно свое изявление Макгрегър припомни, че е скъсал предна кръстна връзка в двубой с Холоуей през 2013 г. и се е завърнал в състезанията девет месеца по-късно. Поради това той е оптимист, че „с днешния напредък в регенеративната медицина и подобрените методи на тренировка, е напълно възможно да се завърна до следващото лято“.

Дейна Уайт: Ще имаме нови звезди, но никога няма да има друг като Конър Макгрегър
Дейна Уайт: Ще имаме нови звезди, но никога няма да има друг като Конър Макгрегър

38-годишният Макгрегър многократно е заявявал, че целта му е да изпълни последния мач от договора си с UFC. След загубата от Холоуей той остава без победа от януари 2020 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Непобеден дагестанец се прицели в Топурия след успешен дебют в UFC

Непобеден дагестанец се прицели в Топурия след успешен дебют в UFC

  • 27 юли 2026 | 11:57
  • 890
  • 0
Еди Хърн: Ей Джей може да се боксира така и пак да победи Фюри

Еди Хърн: Ей Джей може да се боксира така и пак да победи Фюри

  • 27 юли 2026 | 11:27
  • 517
  • 0
Дакота Дичева се завръща в клетката: ММА звездата с българска кръв атакува Ню Йорк

Дакота Дичева се завръща в клетката: ММА звездата с българска кръв атакува Ню Йорк

  • 27 юли 2026 | 10:48
  • 636
  • 0
Джошуа коментира притесненията за издръжливостта му на удари

Джошуа коментира притесненията за издръжливостта му на удари

  • 27 юли 2026 | 10:34
  • 2627
  • 2
Кимия Ализаде към треньора си: Благодаря ти, че никога не се отказа от мен

Кимия Ализаде към треньора си: Благодаря ти, че никога не се отказа от мен

  • 27 юли 2026 | 10:04
  • 4318
  • 2
Фурор за България в Португалия, Кимия Ализаде се завърна с медал

Фурор за България в Португалия, Кимия Ализаде се завърна с медал

  • 27 юли 2026 | 09:50
  • 1084
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

Алвеша говори преди Спартак (Търнава) - гледайте на живо!

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 521
  • 0
11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

11-те на Дунав и Лудогорец, Петър Станич е титуляр за "орлите"

  • 27 юли 2026 | 17:50
  • 1047
  • 0
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 13553
  • 25
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 26485
  • 113
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 25409
  • 61
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 16185
  • 30