Дейна Уайт потвърди кога се очаква завръщането на Конър Макгрегър

Президентът на UFC Дейна Уайт не очаква да види Конър Макгрегър в октагона скоро.

По всичко изглежда, че ирландската звезда няма да се бие отново в близко бъдеще.

Ирландецжът записа разочароващо завръщане в клетката по време на събитието UFC 329. Дългоочакваният му двубой срещу Макс Холоуей продължи едва 69 секунди, преди да бъде прекратен заради контузия в коляното на Макгрегър. Това беше първата му битка от юли 2026 г., когато счупи крака си при загубата от Дъстин Порие.

След последния си здравословен проблем Макгрегър заяви, че планира да се бие отново през лятото на 2027 г. Въпреки че наскоро сподели видео, на което изглежда, че вече прави упражнения за крака, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт се съмнява, че това променя настоящата прогноза.

„Нямам представа“, заяви Уайт на пресконференция след боксово събитие на „Zuffa Boxing“ в неделя, запитан за видеото. „Говорихме с него по „Фейстайм“ тази вечер, беше до ринга, но знаете, Конър Макгрегър е аут за една година.“

В предишно свое изявление Макгрегър припомни, че е скъсал предна кръстна връзка в двубой с Холоуей през 2013 г. и се е завърнал в състезанията девет месеца по-късно. Поради това той е оптимист, че „с днешния напредък в регенеративната медицина и подобрените методи на тренировка, е напълно възможно да се завърна до следващото лято“.

Дейна Уайт: Ще имаме нови звезди, но никога няма да има друг като Конър Макгрегър

38-годишният Макгрегър многократно е заявявал, че целта му е да изпълни последния мач от договора си с UFC. След загубата от Холоуей той остава без победа от януари 2020 г.

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