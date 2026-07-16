Конър Макгрегър предлага загубата му на UFC 329 да бъде отменена

Конър Макгрегър се надява скоро да получи добри новини, но също така има няколко нестандартни идеи как трябва да се подходи към реванша му срещу Макс Холоуей на UFC 329.

Макгрегър се контузи, след като стъпи неловко на десния си крак още в самото начало на битката срещу Холоуей и въпреки опитите си не успя да продължи. Коляното на ирландеца вече е прегледано и той очаква резултатите от скенера, за който се предполага, че е ядрено-магнитен резонанс, в четвъртък. Те ще разкрият степента на увреждането.

В сряда вечерта Макгрегър сподели актуална информация в Инстаграм, като същевременно предложи резултатът от битката с Холоуей да бъде променен на „несъстоял се мач“ (no contest), а залозите на загубилите фенове да бъдат върнати.

„Няколко бележки“, гласеше текстово изображение, публикувано от Макгрегър в Инстаграм. „1. Утре ще имам резултатите от скенера на крака ми. 2. Битката трябва да бъде обявена за несъстояла се и всички залози да бъдат върнати.“

И двете предложения на Макгрегър имат почти нулев шанс да се осъществят. Технически нокаут поради контузия може да се случи по всяко време на битката, независимо дали в първата, или в последната минута. Освен това нямаше неправомерно отсъждане от страна на длъжностните лица, така че е почти сигурно, че едно обжалване би било отхвърлено.

Що се отнася до залагащите, някои приложения предлагат защита при ранни контузии в спортни мачове и могат да проявят снизходителност към клиентите си при нещастни случаи. Една ММА битка обаче е съвсем различна история, тъй като контузията води пряко до окончателен резултат. Букмейкърите спечелиха огромни суми пари от загубата на Макгрегър, тъй като преобладаващата част от залозите бяха за негова победа над Холоуей.

Ако Макгрегър по някакъв начин успее да убеди букмейкърските къщи да възстановят парите на клиентите си, това би било безпрецедентно.

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