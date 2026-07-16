Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Конър Макгрегър предлага загубата му на UFC 329 да бъде отменена

Конър Макгрегър предлага загубата му на UFC 329 да бъде отменена

  • 16 юли 2026 | 10:56
  • 520
  • 1
Конър Макгрегър предлага загубата му на UFC 329 да бъде отменена

Конър Макгрегър се надява скоро да получи добри новини, но също така има няколко нестандартни идеи как трябва да се подходи към реванша му срещу Макс Холоуей на UFC 329.

Макгрегър се контузи, след като стъпи неловко на десния си крак още в самото начало на битката срещу Холоуей и въпреки опитите си не успя да продължи. Коляното на ирландеца вече е прегледано и той очаква резултатите от скенера, за който се предполага, че е ядрено-магнитен резонанс, в четвъртък. Те ще разкрият степента на увреждането.

В сряда вечерта Макгрегър сподели актуална информация в Инстаграм, като същевременно предложи резултатът от битката с Холоуей да бъде променен на „несъстоял се мач“ (no contest), а залозите на загубилите фенове да бъдат върнати.

„Няколко бележки“, гласеше текстово изображение, публикувано от Макгрегър в Инстаграм. „1. Утре ще имам резултатите от скенера на крака ми. 2. Битката трябва да бъде обявена за несъстояла се и всички залози да бъдат върнати.“

И двете предложения на Макгрегър имат почти нулев шанс да се осъществят. Технически нокаут поради контузия може да се случи по всяко време на битката, независимо дали в първата, или в последната минута. Освен това нямаше неправомерно отсъждане от страна на длъжностните лица, така че е почти сигурно, че едно обжалване би било отхвърлено.

Що се отнася до залагащите, някои приложения предлагат защита при ранни контузии в спортни мачове и могат да проявят снизходителност към клиентите си при нещастни случаи. Една ММА битка обаче е съвсем различна история, тъй като контузията води пряко до окончателен резултат. Букмейкърите спечелиха огромни суми пари от загубата на Макгрегър, тъй като преобладаващата част от залозите бяха за негова победа над Холоуей.

Ако Макгрегър по някакъв начин успее да убеди букмейкърските къщи да възстановят парите на клиентите си, това би било безпрецедентно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

16-годишен шампион показа как изглежда истинската победа! Дари наградата си на пострадал фермер

  • 16 юли 2026 | 08:58
  • 2677
  • 6
Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

Четирима наши борци във втория ден на рейтинговия турнир в Унгария

  • 16 юли 2026 | 08:47
  • 499
  • 0
Шамил Мамедов стана шампион на рейтинговия турнир по борба в Будапеща

Шамил Мамедов стана шампион на рейтинговия турнир по борба в Будапеща

  • 16 юли 2026 | 04:42
  • 1242
  • 0
Анди Руис ще възражда кариерата си

Анди Руис ще възражда кариерата си

  • 15 юли 2026 | 17:37
  • 2751
  • 1
Ей Джей се замислил над кариерата си след загубата на Илия Топурия

Ей Джей се замислил над кариерата си след загубата на Илия Топурия

  • 15 юли 2026 | 16:56
  • 1212
  • 0
Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

Майкъл Венъм Пейдж се завръща в средна категория на UFC Париж

  • 15 юли 2026 | 15:34
  • 524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 12499
  • 75
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 105107
  • 681
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 16532
  • 36
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 29897
  • 18
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 3795
  • 3
Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

  • 16 юли 2026 | 00:35
  • 27472
  • 35