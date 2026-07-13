Конър Макгрегър: Ще се върна за последната битка от договора ми с UFC

Завръщането на Конър Макгрегър на UFC 329 се превърна в катастрофа, но бившият шампион в две теглови категории не изглежда обезкуражен. След загубата си от Макс Холоуей в главното събитие в събота Макгрегър остана активен в социалните мрежи, където информира обществеността за състоянието си. Ирландецът, който се би за първи път от 2021 г. насам, получи контузия на крака, сложила край на реванша му с Холоуей само 69 секунди след началото.

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

След двубоя Макгрегър публикува изявление, в което изрази съжалението си за случилото се и отрече резултатът да е бил свързан с травма, получена преди мача. В понеделник Макгрегър публикува ново изявление в Instagram. В него той написа, че следващата стъпка е да се подложи на операция, въпреки че точното естество на контузията все още не е уточнено. След това възнамерява да проведе последния двубой от договора си с UFC.

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„Всичко се нарежда за мое добро“, написа Макгрегър. „Всичко е възможно за мен, защото вярвам. Операция. Подготвителна рехабилитация. Завръщане към тренировките по бойни изкуства. Нов опит. Последен двубой от договора.“

Макгрегър, който във вторник навършва 38 години, се появи в октагона за първи път след счупването на крака при загубата от Дъстин Порие на UFC 264 през юли 2021 г. Завръщането му в състезателна обстановка беше отлагано многократно. Сред основните причини беше друга контузия през 2024 г., която осуети планирания му двубой срещу Майкъл Чандлър – неговия съперник като треньор в The Ultimate Fighter 31.

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Множество други фактори също отклониха бойната му кариера от нейния път. Сред тях са решението на съда по гражданско дело, според което Макгрегър носи отговорност за сексуално посегателство – процесът приключи през ноември 2024 г.; странният му опит да се кандидатира за президент на родната си Ирландия, който така и не набра скорост; както и преследването на други бизнес възможности, включително придобиването на дял в BKFC.

„Вярата ми е безусловна и съм благодарен, че имам възможността да го докажа! Промените в начина ми на живот са постоянни, а не временни. Благодарен съм, че имам възможността да го докажа.

Намирам се в Града на греха, но оставам напълно свободен от всякакъв грях. Няма да отворя тази врата, нито дори ще наруша печата ѝ! Вече отново трупам победи! Моля се в името на Исус!

Днес преживяването в църквата беше силно. Сърцето ми е натежало, но чрез Христос умът ми е СИЛЕН! Толкова съм благодарен, че всеки ден виждам как семейството ми се влюбва все повече в Бог!

Аз съм дете на Бог. Аз съм приятел на Бог. Бог прокарва път за мен там, където изглежда, че път няма. Не съм жертва на обстоятелствата – преодолявам ги. Бог действа в мен, за да желая и да върша онова, което Му е угодно! Младостта ми се обновява като тази на орлите! В Исус аз съм истински обичан, ценен и почитан. Радвам се на дарено от Бог здраве. Живея под свръхестествена закрила.

Всичко се нарежда за мое добро!

Всичко е възможно за мен, защото вярвам!

Операция. Подготвителна рехабилитация. Завръщане към тренировките по бойни изкуства. Нов опит. Последен двубой от договора. Ако е рекъл Бог!

Уповавам се на Теб, Господи! Покажи ми Своя път. Благодаря Ти, Боже!“

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