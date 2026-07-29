Ето кой е пилотът с най-много падания от началото на сезона в MotoGP

От началото на сезона в MotoGP изминаха общо 11 кръга, а по програма до края на кампанията в кралския клас остават още 11 състезателни уикенда. Тяхната бройка обаче може да намалее на 10, тъй като съдбата на предвидената за ноември Гран При на Катар, която трябваше да се проведе още през април, далеч не е сигурна.

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Въпреки това сега е идеалният момент да погледнем кой е пилотът, записал най-много падания от началото на шампионата. Изненадващо или не това е лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин, който има регистрирани цели 16 катастрофи в официалните сесии от началото на годината, но само две от тях са дошли в състезания.

MASSIVE moment in the World Championship 🤯



This start crash took out many riders up in the standings 💥#HungarianGP 🇭🇺 | #SeasonSoFar pic.twitter.com/1q9rbdSgBf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 27, 2026

На второ място по брой падания с 15 е заводският представител на Хонда Жоан Мир, който има цели седем отпадания от неделните надпревари от началото на кампанията. Тройката с 13 катастрофи допълва Франко Морбидели от екипа на VR46 Дукати.

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От титулярните пилоти, които нямат пропуснати кръгове, с най-малко падания е Раул Фернандес, който има едва две със сателитния мотор на Тракхаус Априлия. Точно зад него със съответно три и четири катастрофи са двамата заводски пилот на Ямаха Фабио Куартараро и Алекс Ринс.

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Колко падания има всеки пилот, участвал в MotoGP през 2026 година до момента:

Ай Огура – 5

Алекс Маркес* – 12

Алекс Ринс – 4

Аугусто Фернандес** – 0

Брад Биндър – 10

Джак Милър – 8

Диого Морейра – 6

Енеа Бастианини – 9

Жоан Мир – 15

Икер Лекуона** – 0

Йоан Зарко* – 5

Йонас Фолгер** – 1

Кал Кръчлоу** – 3

Лоренцо Савадори** – 1

Лука Марини – 6

Маверик Винялес* – 4

Марк Маркес* – 12

Марко Бедзеки* – 12

Микеле Пиро** – 1

Педро Акоста – 10

Раул Фернандес – 2

Топрак Разгатлиоглу – 6

Фабио Ди Джанантонио – 10

Фабио Куартараро – 3

Фермин Алдегер* – 6

Франко Морбидели – 13

Франческо Баная – 7

Хорхе Мартин – 15

*Титуляр, който не е участвал във всички кръгове или състезания

**Пилот, който е участвал или като резервен състезател, или с „уайлд кард“

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Снимки: Gettyimages