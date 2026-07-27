В MotoGP остават 7 места за сезон 2027

След като производители в MotoGP най-накрая подписаха новото споразумение „Конкорд“ станахме свидетели на серия от официални потвърждения на трансфери в кралския клас, които реално се знаеха от месеци насам.

Първата обявена трансферна новина беше свързана с новия договор на световния шампион Марк Маркес с Дукати, а ден по-късно от Борго Панигале потвърдиха и привличането на Педро Акоста за заместник на отиващия в Априлия Франческо Баная. Постепенно официално стана ясно, че Хорхе Мартин и Ай Огура ще си партнират в Ямаха, а Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио – в КТМ.

Алекс Маркес обясни защо не е могъл да откаже на заводския отбор на КТМ

През миналата седмица пък Хонда най-накрая обяви привличането на световния шампион за 2021 година Фабио Куартараро в своите редици. Производителят от Токио също така си осигури услугите и на Давид Алонсо, но не е ясно къде ще пласира колумбиеца и Диого Морейра, който в момента кара за сателитния екип на LCR.

Фабио Куартараро подписа с Хонда

На този етап официални в MotoGP за сезон 2027 има още седем свободни места, като за едно от тях е практическо сигурно кой ще го вземе. Става дума за една от двете позиции във VR46 Дукати, която ще стана притежание на Фермин Алдегер, който ще бъде трансфериран от Грезини. Най-вероятният съотборник на испанеца ще бъде Николо Булега, който ще направи своя дебют като титуляр в MotoGP.

Николо Булега трябва да направи някои "жертви", за да премине в MotoGP

Свободни места към днешна дата (27 юли) има още в Тракхаус Априлия (2), Tech3 КТМ (2) и Прамак Ямаха (1). Като най-сериозен кандидат за второто място в Прамак се смята настоящият пилот на тима в Moto2 Изан Гевара. В същото време все по-усилено се говори, че едно от двете места в състава на Tech3 КТМ ще стане притежание на австралиеца Сена Аджиъс.

Пилоти в MotoGP за сезон 2027 към 27 юли 2026 година:

Априлия: Марко Бедзеки и Франческо Баная

Тракхаус Априлия: Раул Фернандес** и още един пилот

Дукати: Марк Маркес и Педро Акоста

VR46 Дукати: Фермин Алдегер* и Николо Булега**

Грезини Дукати: Жоан Мир и Дани Олгадо

Хонда: Фабио Куартараро и Диого Морейра/Давид Алонсо

LCR Хонда: Йоан Зарко и Диого Морейра/Давид Алонсо

КТМ: Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио

Tech3 КТМ: Сена Аджиъс** и още един пилот

Ямаха: Хорхе Мартин и Ай Огура

Прамак Ямаха: Топрак Разгатлиоглу и Изан Гевара** *Не е потвърден официално, но е сигурен **Спекулация

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Снимки: Gettyimages