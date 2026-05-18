Петима наказани в Барселона, Мир загуби второто място

Общо петима пилоти бяха наказани след финала на Гран При на Каталуня в MotoGP вчера, като причината за това бяха няколко разследвания, основно заради по-ниско от разрешеното налягане в гумите.

Най-сериозната жертва се оказа Жоан Мир - заводският пилот на Хонда получи 16 секунди санкция за по-ниско налягане в предната гума и от втори отиде едва 13-и в крайното класиране. Така Хонда загуби първия си подиум за сезон 2026 в MotoGP, а Мир си тръгна от Барселона едва с 3 точки.

Гран При на Каталуня: Победа за Ди Джанантонио, Огура събори Акоста в последния завой

Другите наказани са Алекс Ринс (Ямаха), двамата пилоти на Прамак Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу и Раул Фернандес (Тракхаус), като и четиримата бяха извън топ 10 на финала. Сега те са класирани от 14-о до 17-о място.

Ди Джанантонио: Луда неделя, щастлив съм от победата

След санкциите Фермин Алдегер (Грезини) беше класиран втори, а Франческо Баная (Дукати) - трети, като Пеко завърши пети, но първо мина едно място напред заради наказанието на Ай Огура (Тракхаус), който събори в последния завой преди финала Хорхе Мартин (Априлия), а след санкцията на Мир мина с още една позиция напред. Баная също беше разследван за по-ниско налягане на предната гума, но не беше наказан, тъй като техническите комисари откриха, че има проблем с джантата.

Многото наказани са в резултат и на двете спирания на състезанието и подновяването му с рестарт от място, което принуди много пилоти да се ориентират към меки задни гуми и да екипите им да коригират налягането в гумите заради по-късата състезателна дистанция - 12 обиколки.

Жоан Мир: След „Херес“ реших, че няма да продължа с Хонда

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages