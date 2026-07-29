Алекс Маркес каза защо битката в MotoGP през сезон 2026 е по-отворена

Алекс Маркес смята, че битката за титлата в MotoGP през 2026 година е необичайно оспорвана, тъй като водещите пилоти правят повече грешки в сравнение с миналото.

Кралският клас се готви за напрегната битка за шампионата през втората половина на сезона, като първите петима пилоти в класирането са разделени само от 24 точки преди Гран При на Великобритания следващата седмица. Това е най-малката точкова разлика между първите петима състезатели след 11 кръга от началото на ерата на MotoGP през 2002.

We're not kidding when we say that everything is SO CLOSE in #MotoGP 🤏



Everything to play for still in the World Championship standings 🔥 pic.twitter.com/NV0F0RVOKj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 22, 2026

Докато последните три кампании бяха изцяло доминирани от Дукати, възходът на Априлия включи повече претенденти в играта. Хорхе Мартин води в шампионата пред Ай Огура, а Марко Бедзеки е четвърти. Марк Маркес оглавява атаката на Дукати от трета позиция, докато Фабио Ди Джанантонио от VR46 също е в битката на пето място.

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Пилотът на Грезини Алекс Маркес обаче смята, че напрежението в борбата за титлата не се дължи само на появата на Априлия като сериозен съперник на Дукати, твърдейки, че липсата на постоянство също играе основна роля.

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Бедзеки допусна поредица от грешки през юни, след като показа страхотна форма в началото на сезона. Мартин падна пет пъти по време на уикенда в Барселона и пропиля още един силен резултат в Унгария, докато действащият шампион Марк Маркес катастрофира, докато водеше в Гран При на Испания, след като стартира от полпозишън.

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„Мисля, че никой не успява да бъде наистина постоянен. Никой не успя да е на ниво през цял уикенд“, каза Алекс Маркес.



„Изглежда, че тази година е малко по-отворено, защото хората правят повече грешки в сравнение с миналата година, в сравнение с преди няколко години, също и с '24-та и '23-та. Така че всичко е доста отворено.



„Доста е интересно и по-добре за феновете. Но никой не се представя на постоянно ниво. Мисля, че единственият, който показа [постоянство] в началото на сезона, беше Марко. За съжаление, той се контузи и нямаше много късмет в последните състезания.



„Но ще бъде интересно да видим след лятната пауза кой пилот ще успее да покаже това постоянство; то ще се отплати. Огура би имал много възможности да покаже такова постоянство, а също и Марк.



„Но все пак Мартин води. Той не вдигна много шум, но е там. Така че ще бъде доста интересно до края“, добави бъдещият състезател на КТМ.



Запитан кой е фаворитът за короната през 2026, по-малкият от братята Маркес се пошегува: „Със сигурност не съм аз.“

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Снимки: Gettyimages