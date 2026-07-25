Усман Нурмагомедов ще защитава титлата си в последния си двубой в PFL

PFL New York събира двама непобедени бойци в лека категория, като на карта е световната титла. PFL се завръща в Ню Йорк в събота (1 август) от 02:00 часа след полунощ, когато действащият шампион Усман Нурмагомедов ще защитава пояса си срещу №3 в ранглистата Арчи „Кинг“ Колган в главния мач на вечерта. Усман се бори, за да защити наследството си. Арчи се бори, за да изгради своето. Една вечер в Ню Йорк ще определи бъдещето на техните кариери.

Световната титла на PFL в лека категория е под контрола на Усман Нурмагомедов, който държи пояса като водещата фигура в дивизията до 70 кг. Усман носи тежестта на една от най-легендарните фамилии в ММА, а на 31 юли ще заложи това наследство срещу непобеден претендент. Арчи Колган пристига с елитна борцова подготовка от Дивизия I и рекорд без загуба, който му осигури тази възможност. Или една легенда продължава, или започва нова.

Усман Нурмагомедов влиза в Ню Йорк като непобеден световен шампион на PFL в лека категория и №1 в класацията паунд за паунд на организацията. Дагестанецът притежава борцова и граплинг основа, изградена върху същата школа на Нурмагомедови, с която братовчед му Хабиб доминираше в спорта. Към нея той добавя прецизни удари и отличен боен интелект, които са неутрализирали всеки негов съперник в клетката. Той пристига за PFL New York със защити на титлата, показали, че може да приключва мачове в стойка, да доминира на земя и да контролира всяка минута от петрундов двубой. Последно защити титлата си срещу шампиона на турнира на PFL в лека категория за 2025 г. Алфи Дейвис на PFL Dubai през февруари. Стандартът, който той постави в дивизията до 70 кг, е този, към който Колган се стреми.

Арчи Колган идва в Ню Йорк като непобедения претендент №3 в лека категория на PFL и най-титулуваната борцова заплаха, срещу която Нурмагомедов е заставал в кариерата си. Роденият в Уайоминг боец е шампион на конференцията Big 12 с Университета на Уайоминг, двукратен участник в турнира на NCAA и има 112 победи в колежанската борба, преди да премине към смесените бойни изкуства. Той изгради ММА кариерата си в Bellator с поредица без поражение, преди да се присъедини към PFL. Спечели правото да се бори за титлата след серия от победи над утвърдени съперници, сред които и успех с единодушно съдийско решение над Джей Джей Уилсън. В Ню Йорк той пристига с визитката на боец, готов да атакува световната титла.

Ключовият въпрос в този сблъсък е кой първи ще наложи борбата си, като същевременно използва ударите си. Нурмагомедов търси доминиращи граплинг позиции — запазената марка на неговия шампионски период — като комбинира събаряния с контрол отгоре, който превръща рундовете в едностранни уроци. Колган ще се опита да наложи собствената си борба, разчитайки на елитната си подготовка от Дивизия I, за да държи битката в зоната, в която натискът и издръжливостта му дават предимство. Нурмагомедов има шампионския опит, необходим за силно представяне в късните рундове, докато Колган носи непобедения си рекорд и борцовата си класа, за да отведе шампиона в ситуации, в които никой претендент досега не го е поставял.

Нурмагомедов се бори за нещо по-голямо от пояса около кръста си — наследството на фамилията Нурмагомедов. За стандарта, който е поставил в непобедената си кариера. Всяка защита на титлата е следващото изпитание за наследство, което той носи цял живот. Колган се бори, за да напише първата глава от собствената си история. Победа в Ню Йорк би добавила името Нурмагомедов към рекорда му и би му донесла световната титла в лека категория. Това е резултатът, който може да превърне водещ претендент в лицето на дивизията до 70 кг. Победителят ще напусне клетката като световен шампион на PFL в лека категория.

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