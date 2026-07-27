За 4-ти път писта ще приеме чуждо състезание във Формула 1

Вчера Формула 1 обяви официално, че надпреварата за Гран При на Бахрейн все пак ще се проведе през 2026 година, но не на „Сахир“, а на „Сепанг“ в Малайзия.

Така трасето в покрайнините на Куала Лумпур ще приеме старт от Формула 1 за първи път от 2017 година насам, когато се проведе последната Гран При на Малайзия. А с домакинството си на Гран При на Бахрейн „Сепанг“ ще стане четвъртата писта в историята на спорта, която ще приеме чуждо състезание.

The 2026 Bahrain Grand Prix will be held at the iconic Sepang International Circuit!



Set to take place later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/7oY9pytnh8 — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Най-популярният подобен случай е с Гран При на Сан Марино, която между 1981 и 2006 се провежда на „Имола“ в Италия. Отделно през 1982 френската „Дижон“ приема Гран При на Швейцария, а през 1997 и 1998 на „Нюрбургринг“ в Германия се провежда Гран При на Люксембург.

An iconic circuit, Sepang has delivered some classic F1 moments!



It will join the 2026 calendar to host the Bahrain Grand Prix later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/hXyMEmcJLY — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Сега към тези три писти ще се присъедини и „Сепанг“, която ще приеме Гран При на Бахрейн в Малайзия, както официално ще се казва състезанието. Състезателният уикенд край Куала Лумпур ще се проведе между 2 и 4 октомври, точно между стартовете в Азербайджан (26 септември) и Сингапур (11 октомври), формирайки серия от три поредни състезания.

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Снимки: Gettyimages