За 4-ти път писта ще приеме чуждо състезание във Формула 1

Вчера Формула 1 обяви официално, че надпреварата за Гран При на Бахрейн все пак ще се проведе през 2026 година, но не на „Сахир“, а на „Сепанг“ в Малайзия.
Така трасето в покрайнините на Куала Лумпур ще приеме старт от Формула 1 за първи път от 2017 година насам, когато се проведе последната Гран При на Малайзия. А с домакинството си на Гран При на Бахрейн „Сепанг“ ще стане четвъртата писта в историята на спорта, която ще приеме чуждо състезание.
Най-популярният подобен случай е с Гран При на Сан Марино, която между 1981 и 2006 се провежда на „Имола“ в Италия. Отделно през 1982 френската „Дижон“ приема Гран При на Швейцария, а през 1997 и 1998 на „Нюрбургринг“ в Германия се провежда Гран При на Люксембург.
Сега към тези три писти ще се присъедини и „Сепанг“, която ще приеме Гран При на Бахрейн в Малайзия, както официално ще се казва състезанието. Състезателният уикенд край Куала Лумпур ще се проведе между 2 и 4 октомври, точно между стартовете в Азербайджан (26 септември) и Сингапур (11 октомври), формирайки серия от три поредни състезания.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages