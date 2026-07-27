Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. За 4-ти път писта ще приеме чуждо състезание във Формула 1

За 4-ти път писта ще приеме чуждо състезание във Формула 1

  • 27 юли 2026 | 10:18
  • 714
  • 0

Вчера Формула 1 обяви официално, че надпреварата за Гран При на Бахрейн все пак ще се проведе през 2026 година, но не на „Сахир“, а на „Сепанг“ в Малайзия.

Така трасето в покрайнините на Куала Лумпур ще приеме старт от Формула 1 за първи път от 2017 година насам, когато се проведе последната Гран При на Малайзия. А с домакинството си на Гран При на Бахрейн „Сепанг“ ще стане четвъртата писта в историята на спорта, която ще приеме чуждо състезание.

Най-популярният подобен случай е с Гран При на Сан Марино, която между 1981 и 2006 се провежда на „Имола“ в Италия. Отделно през 1982 френската „Дижон“ приема Гран При на Швейцария, а през 1997 и 1998 на „Нюрбургринг“ в Германия се провежда Гран При на Люксембург.

Сега към тези три писти ще се присъедини и „Сепанг“, която ще приеме Гран При на Бахрейн в Малайзия, както официално ще се казва състезанието. Състезателният уикенд край Куала Лумпур ще се проведе между 2 и 4 октомври, точно между стартовете в Азербайджан (26 септември) и Сингапур (11 октомври), формирайки серия от три поредни състезания.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Къде ще завърши сезон 2026 във Формула 1?

Къде ще завърши сезон 2026 във Формула 1?

  • 27 юли 2026 | 10:33
  • 1066
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Унгария

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Унгария

  • 27 юли 2026 | 10:10
  • 1191
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Унгария

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Унгария

  • 27 юли 2026 | 10:06
  • 662
  • 0
Скандален Сайнц: Пиастри трябваше да бъде по-внимателен при сблъсъка

Скандален Сайнц: Пиастри трябваше да бъде по-внимателен при сблъсъка

  • 26 юли 2026 | 21:43
  • 3371
  • 1
Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

Джордж Ръсел: Ужасен старт и добро темпо след това

  • 26 юли 2026 | 19:40
  • 1895
  • 0
Люис Хамилтън: Последният ми бокс беше ненужен

Люис Хамилтън: Последният ми бокс беше ненужен

  • 26 юли 2026 | 19:33
  • 3781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 7940
  • 24
Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

  • 27 юли 2026 | 09:58
  • 6631
  • 3
Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?

Ще успее ли ЦСКА да набере скорост преди реванша срещу Карабах?

  • 27 юли 2026 | 08:00
  • 7974
  • 56
Дунав се завръща у дома с тежък тест срещу Лудогорец

Дунав се завръща у дома с тежък тест срещу Лудогорец

  • 27 юли 2026 | 07:33
  • 6667
  • 11
Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

Сериозна промяна в ЦСКА - "червените" с нов спортен директор до часове

  • 26 юли 2026 | 23:21
  • 54626
  • 214
Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

  • 26 юли 2026 | 23:09
  • 41901
  • 62