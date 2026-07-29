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Формула 1 няма да организира допълнително състезание в САЩ заради НФЛ

  • 29 юли 2026 | 14:34
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Формула 1 ще вземе решение за последните два кръга от сезон 2026 най-рано в средата на септември, като евентуални заместващи състезания ще се проведат в Европа, за да се избегнат допълнителни конфликти със сезона на Националната футболна лига (НФЛ) в Съединените щати.

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Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отложени през април заради войната с Иран, а неотдавнашен опит за пренасрочване на едно от тях за началото на октомври се провали поради продължаващата нестабилност в региона. Това доведе до преместването на Гран При на Бахрейн в Малайзия, а сега фокусът е върху това дали състезанията в Катар и Абу Даби в края на сезона могат да се проведат по план.

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„По отношение на края на сезона, ние сме в контакт с всички останали шампионати и знам, че например Световният шампионат за издръжливост (WEC) обяви, че няма да пътува до Близкия изток в края на годината и ще остане в Европа“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

„Нашият подход е да си дадем максимално време, за да видим как ще се развие ситуацията. Ще вземем решението в правилния момент.

„Този момент няма да настъпи преди средата на септември. Към днешна дата състезанията в Катар и Абу Даби са потвърдени – билетите за тях вече са разпродадени. Това е невероятен знак за това колко голям е спортът в сравнение с проблемите, които светът ни преживява. Но, разбира се, ако ситуацията не се изясни така, както смятаме, че трябва, до средата на септември, ще вземем решение.

„В тази връзка искам само да ви уверя, че ако това не е възможно, краят на сезона ще бъде в Европа, защото не можем да отидем на други места. Така че финалът евентуално ще бъде в Европа.

„Има няколко възможности на масата. Не мисля, че е правилно да давам обещания или да предвиждам обстоятелствата, но такава е ситуацията днес. Така че, дори и наистина да се надявам, че няма да се стигне дотам, ако ситуацията не ни позволи да бъдем там, ще завършим шампионата в Европа. Определено мога да ви гарантирам, че няма да правим друго състезание в САЩ“, добави италианецът.

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Според различни източници двата най-вероятни домакина на допълнително състезание в Европа са „Портимао“ в Португалия и „Имола“. Двете трасета си имат своите плюсове и минуси по отношение на организирането на един такъв старт в кратки срокове, като тепърва предстои да видим на коя опция ще се спре Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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