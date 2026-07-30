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Гьоко и двама шефове на Спартак (Варна) дават пресконференция днес

  • 30 юли 2026 | 10:50
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Гьоко и двама шефове на Спартак (Варна) дават пресконференция днес

Спартак (Варна) информира, че днес ще се проведе пресконференция, в която участие ще вземат Гьоко Хаджиевски, Алекс Илиев и Енгибар Енгибаров. Повече за напускането на треньора ще бъде разяснено именно от него, както и от двамата шефове в клуба.

Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)
Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

Ето какво написаха "соколите":

"Във връзка с високия обществен интерес към случващото се в клуба и водени от стремежа си към откритост и прозрачност, ФК Спартак Варна кани представителите на медиите на пресконференция, която ще се проведе днес от 13:00 ч. на стадион „Спартак“.

Шеф в Спартак (Варна) разясни за напускането на Гьоко
Шеф в Спартак (Варна) разясни за напускането на Гьоко

Пред медиите ще застанат:

Гьоко Хаджиевски – старши треньор
Алекс Илиев – Председател на УС
Енгибар Енгибаров – спортен директор

Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение
Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение

По време на пресконференцията ще бъдат коментирани актуалните теми около клуба и ще бъдат дадени отговори на въпросите, които предизвикват обществен интерес".

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