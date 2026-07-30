Гьоко и двама шефове на Спартак (Варна) дават пресконференция днес

Спартак (Варна) информира, че днес ще се проведе пресконференция, в която участие ще вземат Гьоко Хаджиевски, Алекс Илиев и Енгибар Енгибаров. Повече за напускането на треньора ще бъде разяснено именно от него, както и от двамата шефове в клуба.
Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)
Ето какво написаха "соколите":
"Във връзка с високия обществен интерес към случващото се в клуба и водени от стремежа си към откритост и прозрачност, ФК Спартак Варна кани представителите на медиите на пресконференция, която ще се проведе днес от 13:00 ч. на стадион „Спартак“.
Шеф в Спартак (Варна) разясни за напускането на Гьоко
Пред медиите ще застанат:
Гьоко Хаджиевски – старши треньор
Алекс Илиев – Председател на УС
Енгибар Енгибаров – спортен директор
Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение
По време на пресконференцията ще бъдат коментирани актуалните теми около клуба и ще бъдат дадени отговори на въпросите, които предизвикват обществен интерес".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google