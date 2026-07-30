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Шеф в Спартак (Варна) разясни за напускането на Гьоко

  • 30 юли 2026 | 09:31
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Председателят на Управителният съвет на Спартак (Варна) Алекс Илиев излезе с пост в социалните мрежи във връзка с напускането на старши треньора Гьоко Хаджиевски. Шефът на "соколите" увери привържениците, че това решение няма да предизвика катаклизми в клуба.

Северномакедонският специалист си тръгва от "Коритото" след историческия успех с 3:0 над Черно море на "Тича" преди четири дни. През миналия сезон пък Хаджиевски спаси отбора от изпадане във Втора лига.

Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)
Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

Ето какво пише Алекс Илиев:

"Уважаеми привърженици,

Искам лично да се обърна към вас във връзка с желанието на старши треньора Гьоко Хаджиевски да напусне клуба.

След няколко проведени разговора помежду ни и след като обсъдихме цялата ситуация и всичко, през което преминахме заедно през последната година, аз отново ще застана зад него. Защото извън футбола и всичко, което вие виждате, на първо място искам да напомня, че всички сме хора.

За мен тази година, рамо до рамо с толкова опитен човек, беше безценна. Когато поех клуба, нямах никаква представа какво ме очаква. Работата ми с Гьоко Хаджиевски беше от огромно значение и ще остане един от най-ценните спомени в живота ми. Самият той също.

Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение
Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение

По никакъв начин не беше показвал подобни индикации. Но ако трябва да бъда честен, поставяйки се на негово място, може би и аз бих постъпил по същия начин. Оставяйки на два пъти в историята той ще си тръгне с високо вдигната глава след сензационен успех!

Той остава завинаги в историята на Спартак Варна. Изтърпя един изключително тежък сезон, изпълнен с напрежение, несигурност и безброй трудни моменти. Преживя всичко това редом с нас на немалка възраст. Мога само да си пожелая първо да достигна неговите години, а след това да изглеждам и да бъда толкова жизнен, колкото е той. Изпитвам огромно уважение и респект към този човек за всичко, което направи и за това, че заложи името си на карта за Спартак Варна.

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Затова и се разделяме в абсолютно приятелска обстановка. Преди малко бяхме заедно, разговаряхме, посетихме тренировката, а в момента, в който пиша това съобщение, отново сме заедно. И двамата искаме само едно – да запазим мира, уважението и вътрешното спокойствие в нашия клуб.

В следващите дни ни предстои да вземем тежки решения. Едно обаче мога да ви обещая – няма да прибързваме с избора на следващия старши треньор. И не, няма да има катаклизми. С вяра, спокойствие и много работа ще се справим и с тази ситуация.

А най-важното е едно – нека изпратим Гьоко Хаджиевски така, както заслужава. Като герой, и нека не позволим внушения и измислици от недоброжелатели да наддеелят! Благодаря Ви, г-н Хаджиевски!".

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