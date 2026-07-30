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ЦСКА: Всеки европейски път минава през важни битки

  • 30 юли 2026 | 10:41
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Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

От ЦСКА отправиха мотивиращо послание към своите фенове преди днешния реванш срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Първата среща в Баку завърши при нулево равенство, така че крайният победител от двойката ще бъде определен на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах
ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

"Всеки европейски път минава през важни битки. Днес е време за реванша срещу Карабах. Време е за още една европейска вечер, която може да остави своя отпечатък в славната армейска история. Нека бъдем заедно, както винаги!", написаха "армейците".

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